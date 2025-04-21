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Политика

Путин допустил прямые переговоры с Украиной

2 минуты чтения 23:19 21 апреля

Владимир Путин заявил в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по гражданским объектам, что с ним «нужно разобраться». Об этом сообщает «Интерфакс».

​​«С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке», — заявил Путин. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин имел в виду обсуждение этого вопроса с Киевом.

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«Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной», — отметил Песков.

Путин добавил, что Россия «всегда относилась уважительно» к перемирию, поэтому он объявил «пасхальное перемирие». «Мы всегда относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться представители киевского режима», — заявил Путин.

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В своем вечернем обращении 21 апреля Зеленский напомнил, что Украина по-прежнему предлагает ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре. «Украина остается при своем мнении — по крайней мере, не наносить удары по гражданской инфраструктуре. И мы ждем от Москвы четкого ответа. Мы готовы к любому разговору о том, как это обеспечить», — заявил президент Украины.

По его словам, самый простой способ это осуществить — прекратить ракетные и дальнобойные атаки беспилотников. Зеленский добавил, что прекращение огня должно стать первым шагом на пути к мирному соглашения и именно этот вопрос будет первоочередным на переговорах в Лондоне 23 апреля, на которых будут присутствовать представители Украины, Великобритании, Франции и США. 

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