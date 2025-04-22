СМИ: Путин предложил остановить войну в Украине по нынешней линии фронта

Владимир Путин предложил США заморозить военный конфликт в Украине по нынешней линии фронта. Во время апрельской встречи со Стивом Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа, Путин заявил, что Россия готова отказаться от претензий на территории оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

«Это предложение является первым с момента начала войны три года назад официальным заявлением Путина о том, что Россия может отказаться от своих максималистских требований, чтобы прекратить вторжение», — пишет издание.

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FT отмечает, что после этого США начали выдвигать всевозможные варианты мирного урегулирования военного конфликта, в том числе предлагали, чтобы Вашингтон признал Крым принадлежащим России. Также среди идей американских чиновников было признание фактического контроля Москвы над оккупированными территориями Украины.

В то же время европейские чиновники предупредили, что Путин может использовать уступку в качестве приманки, чтобы заставить Дональда Трампа согласиться на другие требования России и навязать их Украине. «На Киев сейчас оказывается сильное давление, чтобы он отказался от своих намерений, и Трамп смог заявить о своей победе», — рассказал один из них.

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Украинские, европейские и американские представители должны встретиться в Лондоне 23 апреля. Несколько дней назад Трамп написал в соцсетях, что он надеется на «заключение [мирного] соглашения на этой неделе» между Россией и Украиной. После этого, по его мнению, страны «начнут вести бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и заработают на этом состояние».

«Идет напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя делать публично», — заявил FT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После публикации статьи Financial Times Песков назвал ее фейком. «Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил пресс-секретарь

Ранее Путин допустил прямые переговоры с Украиной по вопросу введения моратория на удары по гражданской инфраструктуре. Песков подтвердил журналистам, что, говоря об «обсуждении в двустороннем порядке», Путин имел в виду переговоры с Киевом.