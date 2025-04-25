СМИ: Украина согласилась на постепенную отмену санкций США против России и потребовала выплаты репараций

Украина и Европа согласились на постепенное снятие санкций, введенных США против России, и потребовали репараций за счет замороженных активов российского Центрального банка. Это следует из пакета предложений украинских и европейских чиновников, которые они выдвинули на переговорах в Лондоне и передали США. Выдержки из документа опубликовал Reuters.

В распоряжении агентства оказались два документа с полным списком предложений. В первом представлены предложения американской стороны, составленные по итогам встречи в Париже 17 апреля и впоследствии переданные Украине. Во втором — текст, подготовленный украинскими и европейскими чиновниками по итогам переговоров в Лондоне 23 апреля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, документ уже был передан президенту США Дональду Трампу.

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По данным агентства, все эти предложения раскрыли внутренние механизмы дипломатических усилий, направленных на завершение войны, которые предпринимает Трамп. Основные различия между двумя текстами касаются порядка решения вопросов по территории, снятия санкций с России, обеспечения безопасности и численности вооруженных сил Украины.

По словам собеседников агентства, в изложенном спецпосланником американского президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом плане, меньше конкретики. Там рассматривается юридическое признание США контроля России над аннексированным Крымом, а также фактическое признание территорий четырех новых регионов, захваченных в ходе войны.

Украина, согласно предложению США, получит «надежную гарантию безопасности», которую будут обеспечивать «европейские и другие дружественные государства». Дополнительных подробностей по этому пункту не приводится, но отмечается, что Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО, сообщает агентство.

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Европа и Украина, в свою очередь, настаивают на том, чтобы российские активы оставались замороженными, пока «Россия не возместит ущерб». Американские санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения «устойчивого мира», но в случае нарушения мирного соглашения они могут быть вновь введены. Отдельно указывается, что США и Украина реализуют соглашение по полезным ископаемым.

В предложениях, сформулированных Украиной и Европой, также оговариваются гарантии безопасности. Согласно документу, Украина сохраняет право на собственную армию, но вопрос вступления в НАТО остается открытым. При этом Киев получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США, аналогичные тем, что прописаны в статье 5 устава НАТО. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины не будет, сказано в документе.

Еще один пункт касается территориального вопроса — согласно документу, его обсуждение возможно только после «полного и безоговорочного прекращения огня». Так, на первом этапе переговоров предлагается определить «линии разграничения» Москвы и Киева. Украина, в свою очередь, должна получить контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также над Каховской ГЭС. План предусматривает, что Киеву будет гарантирован беспрепятственный доступ к реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

