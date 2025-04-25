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Мир

Интерпол заподозрил российское предприятие в торговле людьми

2 минуты чтения 22:18

Интерпол начал расследование в южноафриканской стране Ботсвана на предмет возможной причастности программы «Алабуга Старт», которая занимается привлечением женщин от 18 до 22 лет на работу в особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане, к торговле людьми. Это произошло после того, как внимание Международной организации уголовной полиции привлекли посты компании в социальных сетях, сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, целью программы является помощь «молодым женщинам найти официальную высокооплачиваемую работу и создать светлое будущее». «Алабуга Старт» появилась в 2022 году и с тех пор привлекла в ОЭС «Алабуга» около 350 женщин из разных стран. При этом в 2025 году организаторы планируют увеличить это число на 8,5 тысяч. Женщинам обещают уроки русского языка, место в общежитии за 44 доллара в месяц и зарплату от 860 долларов.

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«Мы не берем их в солдаты или на производство беспилотников.  Они… не делают бомбы или что-то в этом роде», — заявила представитель «Алабуги Старт» в Ботсване Гузель Галимзянова. В то же время в прошлом году стало известно, что Россия наняла более тысячи женщин из Африки для работы на заводе по производству дронов, которые российские войска применяют на войне в Украине.

Bloomberg отмечает, что африканских женщин заставляют собирать беспилотники в «Алабуге» в изнуряющих и опасных условиях. Также им выплачивают зарплату меньше обещанной и заставляют работать с токсичными веществами без защитного снаряжения.

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Издание попыталось связаться с несколькими женщинами, которые работают в России по программе «Алабуга Старт». Одна из них ответила, что для рассказа о своей работе ей нужно получить разрешение у руководства, после чего перестала отвечать на сообщения журналистов. В то же время министр иностранных дел Ботсваны Пеньо Бутале заявил, что не знает о программе.

Кроме того, Bloomberg пишет, что в Аргентине против двух участников местного реалити-шоу подали судебный иск, в котором их обвинили в торговле людьми. Это произошло после того, как они сняли рекламный ролик для «Алабуги Старт». На видео мужчины осматривали объекты в Татарстане и рассказывали о предлагаемых возможностях работы.

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