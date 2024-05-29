Россия завербовала более тысячи африканок для сборки дронов

Россия наняла более тысячи африканских женщин для сборки иранских дронов-камикадзе, которые собирают в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, основным источником рабочей силы для ОЭЗ «Алабуга» стала Уганда. Начиная с 2023 года, представители производства приезжали в Кампалу — столицу Уганды, где проводили собеседование с местными студентками колледжей, приглашая их принять участие в программе «Работа-учеба». Кандидаткам обещали зарплату в три раза выше местной, бесплатное проживание, перелет и предоставление диплома о высшем образовании.

Некоторые вербовщики — это угандийские школьные учителя, отмечает издание. Они связываются со своими бывшими ученицами и предлагают им участие в программе. Один из таких людей, заместитель директора средней школы в Кампале Джозеф Казибве, рассказал WSJ, что россияне больше интересовались студентками, которые показали хорошие результаты в изучении естественных наук. По его словам, он не знал, чем конкретно будут заниматься девушки.

«Наша работа — найти подходящих кандидатов. После этого за процесс полностью отвечают русские. Они не делятся с нами своими критериями вербовки, и мы понятия не имеем, как и кого они в конечном итоге выберут », — отметил он.

По словам местных чиновников, в «Алабугу» отправились более тысячи женщин из разных стран Африки. В этом году к ним присоединятся еще около тысячи учащихся. Чиновники в Кампале подтвердили изданию, что уехавшие студентки собирают дроны.

Ранее стало известно, что сборкой дронов-камикадзе в «Алабуге» занимаются преимущественно студенты. При этом среди них немало несовершеннолетних. В частности, к работе привлечены студенты колледжа «Алабуга Политех». Как писало издание «Протокол», в этом колледже учится около тысячи человек, однако сотни из них собирают иранские «Шахеды». По словам самих студентов, зачастую им приходится работать по несколько суток подряд.

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