Таиланд подготовился к наплыву туристов из-за «Белого лотоса»

Власти Таиланда ожидают наплыва туристов после выхода третьего сезона сериала HBO «Белый лотос», действие которого происходит на Пхукете, Самуи и в Бангкоке. Также с 1 мая Таиланд вводит онлайн-анкету для более быстрой регистрации въезжающих иностранцев, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

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Директор нью-йоркского офиса Управления по туризму Таиланда Чомпу Марусачот считает, что путешественников в его стране станет больше — так же, как их стало больше в США на Гавайях после выхода первого сезона «Белого лотоса» и в Италии на Сицилии после второго сезона.

SMTP сообщает, что власти Таиланда создали по мотивам «Белого лотоса» специальный сайт для сет-джеттеров — туристов, которые стремятся посетить места съемок фильмов и сериалов. Рост интереса к тайским курортам начался сразу после того, как Таиланд был объявлен новым направлением в сериале.

Также с 1 мая Таиланд будет требовать от иностранных туристов заполнять цифровую карту прибытия TDAC (Thailand Digital Arrival Card). До 2022 года власти страны требовали заполнять форму прибытия TM6, потом ее отменили, а теперь ввели аналогичную онлайн-анкету.

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Иммиграционное бюро Таиланда сообщает, что новый способ упростит въезд в страну. В Ассоциации туроператоров России отметили, что сообщили, что сайт tdac.immigration.go.th доступен на пяти языках, в том числе на английском и русском. В анкете требуется указать контактные данные, профессию, цель поездки и место проживания. Заполнить ее нужно в течение трех дней до прибытия.