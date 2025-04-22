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Мир

Число депортированных из ЕС россиян выросло

2 минуты чтения 16:55 | Обновлено: 17:11

Страны-члены Евросоюза выдали в 2024 году не менее 7525 предписаний покинуть территорию ЕС, следует из данных «Евростата», на которые обратила внимание «Верстка».

Согласно статистике «Евростата», число россиян, высланных из Европы в прошлом году, стало самым большим за последние четыре года, в течение которых оно постоянно росло. В 2021 году таких граждан России было 5250, в 2022 году — 5645, в 2023 году — 7375. При этом Португалия пока не предоставила данные о числе предписаний в четвертом квартале 2024 года.

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В прошлом году больше всего предписаний россиянам покинуть ЕС вынесла Германия — 2480, на втором месте Франция — 1155, на третьем месте Литва — 620 предписаний. Не высылали россиян в прошлом году Словакия, Румыния, Мальта, а также не входящий в ЕС, но входящий в Шенгенскую зону Лихтенштейн.

По подсчетам издания, стран, которые в 2024 году стали чаще высылать россиян, меньше, чем тем, кто сократил выдачу таких предписаний. 12 государств стали реже высылать россиян, 10 — чаще, а в пяти странах эти показатели не изменились.

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Ранее фонд Free Russia в Грузии заявил, что после протестов из-за прошлогодних выборов власти страны усилили давление на политических эмигрантов из России. По данным правозащитников, грузинские силовики впервые начали задерживать россиян, у которых истек срок пребывания в стране. Также правозащитники отметили депортации граждан России в третьи страны, угрозы депортациями и ужесточение законодательства в Грузии. В фонде считают, что таким образом власти Грузии пытаются вытеснить политически активных россиян из страны.

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