Россиян в Грузии предупредили о рисках давления и преследования

Грузинское отделение фонда «Свободная Россия» (Free Russia Foundation) заявило, что власти Грузии усилили давление на российских политических эмигрантов после выборов, прошедших в октябре 2024 года. Глава организации Егор Куроптев попросил другие страны помочь с релокацией российских активистов, которым угрожает преследование.

В FRF Georgia сообщили, что грузинские силовики впервые начали задерживать россиян, у которых истек срок пребывания в стране. По данным фонда, до массовых протестов в Грузии, связанных с прошлогодними выборами, таких действий не было. Также правозащитники обратили внимание на депортации россиян в третьи страны, угрозы депортациями и ужесточение законодательства в Грузии. Особую обеспокоенность вызывают случаи арестов россиян, вынужденно покинувших страну по политическим причинам, по обвинениям в хранении наркотических веществ. Подобные обвинения выдвигаются и против грузинских активистов», — отметили в фонде.

Я купил дом в Италии за три миллиона рублей Теперь я просыпаюсь под пение птиц, а вместо офиса у меня просторная терраса Общество 8 минут чтения

Руководство грузинского FRF считает, что власти Грузии пытаются запугать и вытеснить из страны политически активных россиян. «Эти действия выглядят как целенаправленное давление на политически активных граждан Грузии, а также на проживающих в стране российских диссидентов и неравнодушных граждан из России», — считают в организации.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Грузия без объяснения причин отказывает во въезде многим политикам, активистам и журналистам из России. В сентябре 2022 года Куроптев заявил, что власти Грузии ежедневно отказывают во въезде десяткам россиян, не обращая внимания, как долго они до этого жили в Грузии и есть ли у них там арендованное жилье.

Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем Общество 11 минут чтения

В середине апреля грузинские пограничники не пустили художника и активиста Даниила Двинских, об этом он сам рассказал «Холоду». По его словам, ему не сообщили причину отказа, законов Грузии он не нарушал.

Двинских считает, что его не пустили в страну из-за его участия в акциях протеста на проспекте Руставели в прошлом году. «Я участвую, мне кажется, во всех самых крупных акциях, начиная с 2022 года, как только я приехал, и заканчивая, собственно, вот этой последней волной, нынешней акцией. Раздавал чай, кофе протестующим, выходил с плакатами. И вот с одним из этих плакатов попал в крупнейшие оппозиционные СМИ», — объяснил активист.

Активист рассказал, что из Грузии его выслали в Израиль, откуда он прилетел. Там он купил билет в Армению, чтобы «быть как можно ближе к Грузии». Двинских рассказал, что изучал историю Грузии и язык, хотел поступить на кавказоведение, а также там осталась его девушка, у которой есть двое детей. Он заявил, что попытается обжаловать действия пограничников в суде.