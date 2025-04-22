Власти США потребовали от Google продать Chrome

Правительство США потребовало от компании Alphabet, которая является владельцем Google, разделить бизнес и продать браузер Chrome. Основанием для этого требования стало недавнее решение суда, согласно которому Google признали монополистом, пишет американская газета The New York Times.

«Продажа Chrome, когда она будет завершена, даст конкурентам доступ к значительному количеству поисковых запросов, что поможет им конкурировать с Google», — заявил на судебных слушаниях юрист американского Минюста Дэвид Дальквист.

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Власти США также намерены запретить Google платить производителям смартфонов за предустановку своего поисковика в качестве приоритетной поисковой системы на новых гаджетах. Кроме того, американский Минюст оставил за собой право обязать корпорацию продать принадлежащую ей операционную систему Android, если другие меры не помогут усилить конкуренцию на рынке.

Ведомство подало антимонопольный иск против Google в 2020 году. Компанию обвинили в подрыве конкуренции из-за соглашений с производителями гаджетов о предустановке своего поисковика в веб-браузерах и на главных экранах смартфонов крупных производителей. Согласно материалам дела, только в 2021 году Google заплатил за это компаниям Apple и Samsung 26,3 миллиарда долларов.

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В свою очередь, представители Google настаивали в суде, что производители и пользователи выбирают ее поисковик потому, что он лучше конкурентов — например Bing от Microsoft или DuckDuckGo.

Ранее власти США также подали антимонопольный иск против компании Meta Марка Цукерберга. Если ее признают монополистом, то ей, вероятно, придется продать социальную сеть Instagram, которую Facebook приобрел в 2012 году.