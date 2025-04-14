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Мир

Цукерберга могут заставить продать Instagram

2 минуты чтения 15:17

В США стартует судебный процесс, по итогам которого компания Meta может быть вынуждена продать принадлежащую ей социальную сеть Instagram. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, Meta обвиняют в том, что, приобретя Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, она избавила себя от конкуренции, фактически, став монополистом. Несмотря на то, что эти сделки на момент совершения были одобрены американским регулятором в лице Федеральной торговой комиссии (FTC), ее представители еще тогда предупреждали, что будут следить за результатами слияния.

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«Аргумент [FTC] заключается в том, что приобретение Instagram было способом нейтрализовать растущую конкурентную угрозу для Facebook», — говорит профессор антимонопольного права в юридической школе Вандербильта Ребекка Хоу Алленсворт, По ее словам, доказательством этого являются электронные письма гендиректора Meta Марка Цукерберга. «Он сказал, что лучше покупать, чем конкурировать. Трудно выразиться более буквально», — отметила Алленсворт.

В то же время, по ее словам, юристы Meta, вероятно, будут настаивать на том, что намерение не имеет особого значения в антимонопольном деле. «Они скажут, что настоящий вопрос в следующем: получили ли потребители преимущество в результате этого слияния? Они предоставят массу доказательств того, что Instagram стал тем, чем он является сегодня, потому что он выиграл от того, что принадлежал Facebook», — полагает эксперт.

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Как пишет Би-би-си, ожидается, что судебный процесс займет несколько недель, а показания в суде дадут в том числе лично Цукерберг и главный операционный директор Meta Шерил Сэндберг.

Представители компании уже заявили, что уверены в своей победе в суде и обвинили американского регулятора в непоследовательности. «Спустя более 10 лет после того, как FTC рассмотрела и одобрила наши приобретения, ее действия посылают сигнал о том, что ни одна сделка не является по-настоящему окончательной», — заявили в Meta. 

При этом издание отмечает, что решающее значение для этого дела будет иметь недавнее увольнение из FTC двух комиссионеров-демократов. Теперь три места из пяти там занимают республиканцы. Би-би-си напоминает, что несмотря на напряженные отношения между Трампом и Цукербергом, имевшими место ранее, последний пожертвовал миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа после его победы на выборах в ноябре 2024 года.

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