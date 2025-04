Дубайский шоколад и другие модные блюда назвали «губящими планету»

Резкий рост числа покупателей дубайского шоколада, японского чая маття и подобных модных блюд приводит к спросу, который способен погубить плантации фисташек и культуру выращивания редкого японского растения. Эксперт газеты The Independent, писательница и эколог Хелен Коффи назвала «становящуюся вирусной в соцсетях» еду «способной погубить планету».

Время, проходящее между новостями о новом «продукте-сенсации» и возникновении связанных с ним проблем, становится все короче, обратила внимание эксперт. По ее словам, между новостями о глобальной популярности дубайского шоколада и о внезапно возникшем дефиците фисташек прошло всего несколько недель.

Начинка для ставшего модным кондитерского изделия изготавливается из фисташкового крема, хрустящего теста катаифи и пасты тахини в молочном шоколаде, рассказала писательница. Оригинальное блюдо было изготовлено в 2021 году шоколатье FIX Dessert и называлось в честь вдохновившего его ближневосточного десерта «Can’t Get Knafeh Of It». Первый тикток, восхваляющий шоколадные батончики дубайского шоколада, появился в конце 2023 года, пишет The Independent.

После того, как видеоролики с этим блюдом в TikTok завоевывали популярность, продажи стремительно выросли и появились версии-подражатели от таких компаний как Lindt, рассказало издание. Однако даже продажу этой реплики в магазинах пришлось ограничивать двумя батончиками на человека в руки.

Дефицит орехов, которые выращивают в основном в США и Иране, и так уже существовал из-за прошлогоднего неурожая в Америке — но стремительный взлет популярности дубайского шоколада усугубил проблему. Цены выросли примерно на треть, запасы на рынке практически исчерпаны, говорил представитель торгующей орехами компании CG Hacking Джайлс Хакинг.

Похожая история происходит с порошкообразным зеленым чаем, которые раньше не был особо востребован за пределами традиционной японской чайной церемонии, рассказала эксперт The Independent. Благодаря постам в инстаграме и тиктоке, маття стали добавлять в кофе, коктейли и мороженое. Производство чая увеличилось почти втрое в попытке удовлетворить спрос, с 1471 тонны в 2010 году до 4176 тонн в 2023 году, — но и этого оказалось недостаточно, пишет Коффи.

Цены резко выросли, дефицит разочаровал покупателей, а небольшой японский городок Удзи, последние 800 лет специализирующийся на производстве маття, оказался не готов к внезапному спросу. Если ситуация не изменится, японский чай будет вытеснен более дешевыми и некачественной китайской версией, сослалась эксперт на недавнюю публикацию The Times.

Похожим образом развивался спрос на авокадо, когда около десяти лет назад плод стал у инстаграм-блогеров «любимым блюдом на поздний завтрак», напомнила эколог. В 2015 году авокадо было названо «самым популярным» продуктом питания на Pinterest. Последовавший за этим глобальный дефицит привел к тому, что австралийцы стали платить по семь долларов за плод и спровоцировали волну массовых ограблений в Новой Зеландии.

Эксперт The Independent не видит в происходящей вины авторов постов в соцсетях, потребителей и производителей «модных новинок». «Однако цепочки поставок просто не приспособлены ни к такому современному явлению, как тиктоки, ни к мгновенной славе, которая приходит благодаря алгоритмической причуде, позволяющей миллионам зрителей ознакомиться с определенным продуктом», — заявила Коффи. По словам эколога, за привлекательностью последних «новинок в области еды и напитков в вашей ленте» скрывается «неприглядная правда»: вирусность и экологичность несовместимы.