Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей»

Он называет его самым опасным местом для людей, но это совсем не так

Блогер MrBeast, у которого больше 380 миллионов подписчиков на ютубе, съездил на бразильский остров Кеймада-Гранди. Он назвал остров «самым опасным на планете» из-за «смертоносных» змей. Однако эти змеи ни разу не нападали на человека, а власти запрещают посещать остров, чтобы спасти вымирающий вид. Как легенды об «острове змей» поставили под угрозу редкий вид — в материале «Холода».

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Бразильский остров Кеймада-Гранди находится в 35 километрах от побережья, недалеко от самого населенного города страны — Сан-Паулу. Дорога от ближайшего крупного порта до острова занимает около полутора часов на катере.

Впервые остров упомянул в своих заметках португальский мореплаватель Мартин Афонсу де Соуза. В 1532 году Соуза с командой высадились на нем, чтобы пополнить запасы продовольствия. Отплывая, экипаж поджег лес на острове, чтобы «отпугнуть неудачу».

В следующие столетия остров неоднократно поджигали — бразильский флот пытался уничтожить расплодившихся там змей. Иногда пожары были настолько сильными, что их было видно с материка. Предполагается, что именно поэтому остров назвали Кеймада-Гранде — «большой пожар» в переводе с португальского.

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В конце XIX века на острове установили маяк. Один из его смотрителей, Антониу да Силва, в 1911 году по просьбе ученых отправил несколько змей на материк для исследований. Вскоре маяк автоматизировали и должность смотрителя стала не нужна. Однако среди местных жителей ходила легенда, что смотритель с семьей умерли от укусов змей, которые заползли в маяк через окно.

С тех пор на острове никто не жил, а с 1985 года Кеймада-Гранде находится под охраной бразильских властей как заповедник с особой флорой и фауной. Чтобы защитить особую природу острова, власти запретили людям туда приезжать. Единственными регулярными посетителями острова теперь остаются ученые и следящие за маяком военные.

Кеймада-Гранди. Фото: Marinha do Brasil / Flickr

Изредка на остров приезжают блогеры и журналисты. В выпуске австралийской программы «60 минут» съемочную группу сопровождала бригада медиков с аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором и противоядием. На материке дежурила карета скорой помощи, а ведущую попросили надеть длинные перчатки и защиту на ноги. Блогер Лорд Майлс, нелегально проникший на остров в 2023 году, в шутку надел рыцарские доспехи, чтобы защититься от укусов.

В 2025 году самый популярный ютуб-блогер MrBeast опубликовал ролик «Я выжил в пяти самых опасных местах Земли». Блогер назвал остров самым опасным из всех мест, где он побывал для съемок этого ролика, и «самым опасным местом на планете» из-за ядовитых змей. В видео утверждается, что от укуса змеи «слезает кожа» и человек может умереть в течение часа. На самом деле это не так.

Откуда у острова появилась такая репутация?

Согласно одной из легенд, змей на остров когда-то завезли пираты, чтобы защитить сокровища, спрятанные в джунглях, но они быстро расплодились и заполонили весь остров.

Островной Ботропс. Фото: Miguelrangeljr / Getty Images

Ученые объясняют присутствие змей на острове естественными причинами — климатическими изменениями и изоляцией. В прошлом Кеймада-Гранди был частью восточного побережья Бразилии. Около 11 тысяч лет назад, под конец последнего ледникового периода, уровень океана вырос и перешеек, соединявший остров с материком, затопило. Змеи оказались главным хищником на острове на тысячи лет.

Хотя раньше количество змей на острове оценивали едва ли не в 400 тысяч, в реальности сегодня на острове живут от двух до четырех тысяч змей вида островной ботропс. Это относительно небольшие (около метра в длину) змеи с желтовато-землистым окрасом и встретить их можно только на Кеймада-Гранде.

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По многим признакам, от размеров до рациона, островные ботропсы отличаются от своих материковых сородичей. Островные ботропсы питаются в основном перелетными птицами — другой добычи на небольшом острове практически нет. Несмотря на то, что во время миграции остров посещают более 40 видов птиц, змеи предпочитают охотиться только на представителей двух из них. Чтобы выживать в таких условиях, ботропсы развили высокую скорость атаки. Их яд почти мгновенно парализует жертву и вызывает внутренние кровотечения и некроз тканей.

Насколько эти змеи опасны на самом деле?

Долгое время считалось, что островные ботропсы более ядовиты, чем их материковые предки. В 1920-х годах бразильский герпетолог (зоолог, изучающий земноводных и пресмыкающихся) Афраниу ду Амарал посетил остров семь раз. Он изучал местных змей и выделил их в отдельный вид. В ходе экспериментов ученый вводил яд змей голубям, и те мгновенно умирали. Амарал пришел к выводу, что яд островных ботропсов может быть в 50 раз токсичнее яда их материковых сородичей и может считаться самым сильным в Бразилии.

Со временем гипотезу Амарала опровергли. Однако оказалось, что на птиц яд островного ботропса действует в два-три раза быстрее, чем на млекопитающих — ученые объясняют это многовековой адаптацией к однообразной диете.

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Против репутации «самых смертоносных» змей говорит и то, что нет ни одного задокументированного случая нападения островного ботропса на человека. Эти змеи предпочитают охотиться из засады и не нападают первыми. Поэтому во время прогулки по Кеймада-Гранди можно не встретиться со змеями. Так случилось с ютубером Лордом Майлсом, которые провел на острове несколько часов, но так и не увидел ни одной змеи.

Кадр: MrBeast / Youtube

MrBeast и его команда засняли несколько змей и даже помогли человеку, которого в ролике представили как ученого, собрать несколько змей для исследований. Все они остались ночевать в палатке в лесу — никого из команды блогера не укусили змеи.

Сегодня островные ботропсы включены в Красную книгу как вид «на грани исчезновения». По оценкам биологов, на популяцию змей влияет как хрупкость островной экосистемы, которая может легко пострадать при человеческом вмешательстве, так и браконьерство. На черном рынке островного ботропса можно продать за 10–30 тысяч долларов.

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