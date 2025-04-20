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Мир

Тренд в TikTok спровоцировал дефицит фисташек

2 минуты чтения 16:09

Рост популярности «дубайского шоколада» — шоколадных батончиков с фисташковой начинкой — спровоцировал дефицит ореха и рост цен на него. Это произошло из-за серии видеороликов в TikTok, сообщает Financial Times.

Как пишет издание, батончики компании FIX из ОАЭ не пользовались большой популярностью до 2023 года, пока TikTok-ролик не превратил их в «мировую сенсацию». Видео собрало более 120 миллионов просмотров и спровоцировало тренд на «дубайский шоколад», а также появление множества его подделок.

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Из-за ажиотажа цены на фисташки выросли с 7,65 долларов за один фунт (около полукилограмма) в прошлом году до 10,3 долларов. «Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен», — заявил Джайлс Хакинг из из компании CG Hacking, торгующей орехами.

The Guardian отмечает, что фисташки выращиваются в основном в США и Иране. FT пишет, что запасы фисташек в мире сокращались еще с прошлого года из-за неурожая в США. В то же время качество урожая оказалось выше, чем обычно, из-за чего в стране осталось меньше дешевых ореховых ядер без скорлупы, которые обычно продаются в качестве ингредиентов для шоколада.

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«Поставки были невелики, поэтому, когда появился дубайский шоколад, и [шоколатье] скупили все ядра, которые попались им под руку… в результате остальному миру стало не хватать [фисташек]», — добавил Хакинг. По данным таможенной службы Ирана, за последние шесть месяцев страна экспортировала в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за год до этого.

Как отмечает FT, фермеры в Калифорнии стали выращивать фисташки вместо более дешевого миндаля. Однако их деревья начнут давать урожай только в сентябре следующего года. Кроме того, некоторые магазины начали вводить лимиты на число плиток «дубайского шоколада», которое может приобрести покупатель за один раз.

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