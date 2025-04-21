СМИ: российские и украинские военные вместе откапывали тела погибших во время перемирия

Российские и украинские военные воспользовались пасхальным перемирием, чтобы вывезти тела погибших сослуживцев, известно о как минимум одном случае совместного выкапывания трупов, сообщает медиа «Агентство» со ссылкой на данные украинского OSINT-проекта DeepState и близких к обеим сторонам конфликта источников.

Лидеры обеих сторон конфликта обвиняли друг друга в нарушении режима временного прекращения огня, однако снижение его интенсивности, как отмечают журналисты, все же произошло. Российская сторона, по данным DeepState, не применяла тактическую авиацию и практически нигде не использовала контролируемые авиационные бомбы. Это также позволило войскам России и Украины вывезти с фронта раненных.

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Кадры с совместным выкапыванием тел опубликовал DeepState, изначально проект посчитал видеозапись доказательством использования российскими войсками перемирия для укрепления своих позиций, но позже признал свою ошибку.

Украинские телеграм-каналы, как сообщает «Агентство», обвинили российскую сторону в расчистке речной переправы в Луганской области от уничтоженной ранее техники для возможного наступления, пророссийские военкоры утверждали, что ВСУ обстреляли солдат армии России, передвигавшихся с носилками.

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в почти трех тысячах нарушений режима прекращения огня за 20 апреля, но подтвердил отсутствие воздушных тревог на территории страны в этот день. Минобороны России также сообщило о «существенном снижении» интенсивности боевых действий, но заявило, что Украина нарушила перемирие почти пять тысяч раз.

Пасхальное перемирие действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины предложил продлить режим прекращения огня еще на 30 дней, однако Кремль не прокомментировал его слова, заявив, что команды от Владимира Путина по данному вопросу не поступало. 21 апреля боевые действия возобновились.