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Мир

У Папы Римского ухудшилось здоровье

18:48 17.02.2025

Здоровье Папы Римского Франциска ухудшается, инфекция дыхательных путей потребовала длительного лечения, чтобы справиться со «сложной клинической ситуацией», сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в Ватикане. Понтифик страдает хроническим бронхитом и Святой Престол отменил все мероприятия, поскольку Франциск «останется в больнице до тех пор, пока это необходимо», уточнили представители Ватикана.

Результаты последних анализов показали наличие полимикробной инфекции дыхательных путей, уточнили в Ватикане. С 14 февраля 88-летний понтифик находится в римской клинике «Агостино Джемелли». «Все тесты, проведенные до сегодняшнего дня, свидетельствуют о сложной клинической картине», — процитировало агентство официальное заявление Святого Престола.

При этом Папа Римский находится «в хорошем расположении духа», заявил агентству пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни. Он не уточнил, страдает Франциск от бактериальной или вирусной инфекции, но пообещал предоставить дополнительную информацию «позже в понедельник».

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Полимикробная инфекция — это инфекция, вызванная двумя или более микроорганизмами, бактериями, вирусами или грибками. Бактериальную инфекцию удается вылечить антибиотиками, однако вирусную инфекцию — нет, пишет Reuters.

Профессор Бостонского колледжа, врач и священник-иезуит Андреа Вичини, подтвердил журналистам агентства, что полимикробная инфекция — это общий термин, который не указывает на первопричину инфекции.

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Сейчас помимо публичных заявлений Ватикана о состоянии Франциска ничего не известно, сказал Вичини. Он обратил внимание, что ранее в понедельник, 17 февраля, Ватикан заявлял, что Папа завтракал — это может указывать, что Франциск не находится на аппарате искусственного дыхания. «Это также означает, что организм не ослаблен до такой степени, что не способен принимать и переваривать пищу», — добавил медик.

Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и испытывал другие проблемы со здоровьем, пишет Reuters. В юности у будущего понтифика развился плеврит, и ему удалили часть одного легкого, объяснили журналисты.

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