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Мир

Актриса Кристен Стюарт сыграла свадьбу со своей девушкой

2 минуты чтения 19:22

Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт накануне сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе с актрисой, сценаристом и продюсером Дилан Мейер, дочерью номинированного на «Оскар» американского режиссера и сценариста Николаса Мейера. Об этом стало известно изданию TMZ, которое опубликовало несколько фотографий со свадьбы.

Отмечается, что 8 апреля Стюарт и Мейер получили свидетельство о браке. Церемония бракосочетания была закрытой, однако, как пишет TMZ, на ней присутствовали актриса Эшли Бенсон, известная по сериалу «Милые обманщицы», и ее муж Брэндон Дэвис.

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По данным TMZ, Стюарт и Мейер познакомились в 2013 году, однако их отношения начались спустя шесть лет, когда Стюарт рассталась с новозеландской моделью Стеллой Максвелл. По данным The Independent, в 2019 году на одном из шоу Стюарт призналась в любви к Мейер. 

В 2021 году актрисы объявили о своей помолвке. «Мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение, так что, думаю, я очень четко сформулировала свои желания, и она их выполнила. Мы поженимся, это случится», — заявила тогда Стюарт. Год спустя она рассказала о процессе планирования свадьбы, намекнув на то, что не хочет устраивать пышную церемонию.

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В сентябре прошлого года издание People сообщило о свадьбе австралийской актрисы и комика Ребел Уилсон, известной по фильмам «Отпетые мошенницы», «Девичник в Вегасе» и «В активном поиске», с ее возлюбленной, ​​основательницей бренда одежды Lemon Limon Рамоной Агрумой. Их церемония бракосочетания прошла в Италии. Пара обручилась в феврале 2023 года.

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