Charli XCX снова объявила об окончании brat summer

Британская певица Charli XCX (настоящее имя — Шарлотта Эмма Эйтчисон) во время своего концерта объявила об окончании brat summer и передала эстафету другим исполнителям, которые, по ее мнению, способны создать новый тренд летом 2025 года, об этом сообщает медиа «Афиша».

Ранее ее альбомы под общим названием «Brat», вышедшие 7 и 10 июня 2024 года, стали успешными среди критиков и слушателей и послужили основой для мема brat summer, означающего беззаботное и веселое лето. Причиной, как считают журналисты, стали промо-материалы ядовито-зеленого цвета, распространившиеся из-за минималистичного стиля, популярности генератора картинок в их стиле и перформансов самой певицы.

«Афиша» также сообщает, что в прошлом ноябре словарь Collins объявил «Brat» словом года. Сама Charli XCX с помощью созданного ей мема поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис во время кампании 2024 года, опубликовав в своем аккаунте в социальной сети X фразу «kamala IS brat». После этого аккаунт Харрис сменил оформление профиля на стиль, соответствующий альбому певицы.

В сентябре 2024 года Charli XCX уже объявляла об окончании brat summer, но менее чем через 10 дней выпустила новое издание альбома «Brat». Его полное название — «Brat and it’s completely different but also still brat» (Совершенно другой brat, но все еще brat), его обложка была выполнена все в том же стиле.

Нынешнее окончание эпохи brat summer певица во время своего выступления 19 апреля связала с творчеством A$AP Rocky, Эддисон Рей, Пола Томаса Андерсона и других артистов, режиссеров и операторов, чьи имена появились на экране после окончания песни Charli XCX на фестивале Coachella.