Charli XCX объявила о новом альбоме «Совершенно другой Brat, но все еще Brat»

Британская исполнительница Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) анонсировала новый студийный альбом. Пластинка под названием «Brat and it’s completely different but also still brat» (Совершенно другой Brat, но все еще Brat) должна выйти 11 октября.

Brat and it’s completely different but also still brat - Out oct 11. https://t.co/vWz35Wccrl pic.twitter.com/jDVEqjmYZS — Charli (@charli_xcx) September 12, 2024

Ее предыдущие два альбома «Brat» от 7 июня и обновленный «Brat» от 10 июня имели успех среди критиков, а слушатели стали использовать фразу «brat summer», описывая веселое и беззаботное лето. Все из-за эстетики неоновой пластинки и ритмичных танцевальных битов для летних вечеринок.

Фраза «brat summer» также стала политическим мемом — в предвыборной гонке в США. 22 июля певица написала пост в Х: «kamala IS brat» (Камала — «брат»), таким образом выразив поддержку кандидатке в президенты Камале Харрис. После этого официальный аккаунт штаба Харрис в твиттере сменил оформление на неоново-зеленый в стиле альбома Charli XCX. Похожий пост появился и в инстаграме.

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3 сентября певица объявила о том, что лето в стиле brat официально закончено. Несмотря на это, 12 сентября Charli XCX объявила в соцсети X, что выпускает альбом «Brat», но уже в новой интерпретации. Обложка новой пластинки оформлена в стиле «Brat», но буквы в названии альбома размещены справа налево.

Сообщается, что в новом альбоме будут представлены 16 треков, из которых пять являются ремиксами песен «360», Girl, So Confusing, Guess, Von Dutch и Talk Talk из первого альбома «Brat». Ранее певица рассказала, что трек Talk Talk был записан с певцом Троем Сиваном и британской исполнительницей Дуа Липа.

Об остальных треках пока не сообщается. Известно, что уже 14 сентября Charli XCX вместе с Троем Сиваном отправится в тур «Sweat».

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