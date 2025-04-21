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Мир

Американские миллиардеры продали свои акции незадолго до краха рынков ценных бумаг

2 минуты чтения 09:53

Главы нескольких крупных американских компаний, включая гендиректора Meta Марка Цукерберга, гендиректора Oracle Сафру Кац и главу JPMorgan Chase Джеймса Даймона, продали свои акции незадолго до краха рынка ценных бумаг, вызванного заявлением президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на сведения поставщика данных об инсайдерской торговле Washington Service.

Так, принадлежащая Цукербергу компания Chan Zuckerberg Initiative и связанный с ней фонд в январе и феврале продал около 1,1 миллиона акций Meta на общую сумму 733 миллиона долларов. По данным аналитиков, на момент продажи эти бумаги стоили более 600 долларов за штуку, а с тех пор их цена снизилась на 32%.

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В свою очередь, Кац до начала масштабной распродажи на американском рынке ценных бумаг успела продать около 3,8 миллиона акций на сумму в 705 миллионов долларов. Вскоре после этого цена этих бумаг упала более чем на 30%. По подсчетам Bloomberg, после этой сделки состояние главы Oracle составило 2,4 миллиарда долларов.  

Глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase Джеймс Даймон также успел избавиться от большого объема акций до падения их цены. Так, по данным агентства, в течение первого квартала 2025 года он продал ценных бумаг на сумму около 234 миллионов долларов, увеличив свое общее состояние до трех миллиардов долларов.

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В начале апреля президент США Дональд Трамп анонсировал введение «ответных» импортных пошлин в размере от 10 до 50% в отношении всех торговых партнеров Соединенных Штатов. Это вызвало паническую распродажу на биржах по всему миру. Американские рынки ценных бумаг всего за несколько дней потеряли более шести триллионов долларов.

Несмотря на неоднократные утверждения Белого дома, что анонсированные тарифы будут введены и не являются предметом переговоров, позже Трамп объявил, что их вступление в силу откладывается на 90 дней. Исключение составили пошлины на импорт из Китая, который заявил о введении ответных тарифов на американскую продукцию и пообещал «биться до конца».

После объявления о приостановке введения пошлин индексы американских ценных бумаг начали расти, а представители Демократической партии обвинили Трампа и его ближайших соратников-бизнесменов в инсайдерской торговле. Поводом для этого послужил пост Трампа в принадлежащей ему соцсети Truth Social, который он опубликовал незадолго до объявления о приостановке пошлин. В нем Трамп сообщил, что «сейчас отличное время, чтобы покупать».

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