Запущена первая в мире сеть 10G

Компании Huawei и China Unicom запустили в районе Сюнъань в пригороде китайского Пекина первую в мире широкополосную сеть 10G. Об этом сообщает Mydrivers со ссылкой на официальное заявление Huawei.

Как пишет издание, развертывание связи происходило на основе технологии 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, скорость отдачи — 1008 Мбит/с, а задержка при передаче данных составила 3 миллисекунды, что значительно превышает текущие стандарты широкополосного домашнего доступа.

Смартфоны оказались полезными для мозга Они защищают пожилых людей от деменции. Но есть нюансы Интернет и мемы 5 минут чтения

«Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это уходит всего несколько секунд. Еще больше меня удивило то, что при одновременном использовании нескольких смарт-устройств домашняя сеть по-прежнему работала бесперебойно, а 8K-видео, экраны с разрешением 4K, облачные видеоигры и системы “умного дома” показывались стабильно», — рассказал один из пользователей, в чьем доме установили сеть 10G.

Mydrivers отмечает, что для обычных пользователей широкополосный доступ в интернет 10G означает не только увеличение скорости интернета, но и «революцию в образе жизни». По данным издания, новая технология заложила основу для будущих приложений с высокой пропускной способностью.

Самый популярный ютуб-блогер мира побывал на знаменитом «острове змей» Он называет его самым опасным местом для людей, но это совсем не так Мир 6 минут чтения

Как отмечает РБК, по состоянию на январь этого года в Китае было установлено более четырех миллионов базовых станций 5G — это самое большое значение в мире.

Осенью прошлого года глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что россияне, пострадавшие от вышек 5G могут получить компенсацию от государства, если смогут доказать, что ухудшение их здоровья произошло из-за излучения вышек. В феврале этого года на российских маркетплейсах появились трусы с защитой от 5G-излучения.