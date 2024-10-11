В Госдуме пообещали миллион рублей пострадавшим от излучения вышек 5G

Пострадавшие от излучения вышек сотовой связи стандарта 5G могут получить компенсацию от государства. Для этого им нужно доказать, что ухудшение их здоровья стало следствием работы вышки. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он пояснил, что для получения компенсации жертвам излучения необходимо обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Получив обращение, эти ведомства должны будут провести проверку на предмет влияния вышки сотовой связи на здоровье. По словам Гаврилова, если такое негативное влияние действительно будет выявлено, пострадавшие смогут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей.

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Кроме того, добавил Гаврилов, также можно будет потребовать от властей сноса самой вышки. Сделать это должна будет либо местная администрация, либо компания, установившая вышку. Депутат также отметил, что требовать сноса вышки можно также в случае, если она установлена в непосредственной близости от участка или дома гражданина.

«Вышки снижают стоимость участка, дома, квартиры, рядом с которыми они находятся. Находящиеся в непосредственной близости от сотовых вышек объекты недвижимости ниже средних цен на 8–20%, а в некоторых случаях такое соседство вполовину удешевляет жилье. Это также служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья», — пояснил Гаврилов.

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Накануне в селе Ташбулатово Абзелиловского района в Башкортостане местные жители самостоятельно снесли установленную там вышку сотовой связи стандарта 5G. Как сообщалось, неизвестные открутили у мачты вышки крепежные болты основания, после чего она упала, оставив без связи территорию в радиусе 35 километров.