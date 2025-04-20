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Мир

Американский телеканал назвал Киев российским городом

2 минуты чтения 14:11 | Обновлено: 14:39

Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения по ошибке подписал Михайловский Златоверхий собор как «Киев, Россия», обратили внимание украинские СМИ. Отмечается, что телеканал вел параллельную трансляцию из Киева и из Храма Христа Спасителя в Москве.

Позже телеканал заметил ошибку и исправил подпись. Также на ошибку отреагировали в украинском МИД и потребовали извиниться.

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, необходимо принести извинения и провести расследование в отношении того, кто допустил ошибку», — написал представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети X.

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Кроме того,  в своем обращении перед пасхальной службой в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл назвал Пасху «днем победы».

«Пасха — это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха — это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над диаволом, над силами зла, которые безраздельно господствовали в мире. Никакая философия, даже самая утонченная, не могла освободить людей от этого господства», — сказал глава РПЦ.

Как отмечает «Агентство», в этом году на богослужении присутствовали Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, а также глава РФПИ и переговорщик с США Кирилл Дмитриев. Кроме того, издание обратило внимание, что на кадры трансляции попали певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.  

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Накануне Путин объявил о пасхальном перемирии, которое зарубежные СМИ назвали его «легкой дипломатической победой». 20 апреля российское Минобороны обвинило ВСУ в нарушении режима прекращения огня. 

В свою очередь, Владимир Зеленский рассказал об увеличении числа обстрелов и применения дронов российской армией. «Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент Украины предположил, что Путин не контролирует полностью российскую армию, либо у России нет реальной цели завершить войну, а руководству страны нужен «только выгодный пиар в медиа».

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