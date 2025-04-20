Американский телеканал назвал Киев российским городом

Американский телеканал Fox News во время трансляции пасхального богослужения по ошибке подписал Михайловский Златоверхий собор как «Киев, Россия», обратили внимание украинские СМИ. Отмечается, что телеканал вел параллельную трансляцию из Киева и из Храма Христа Спасителя в Москве.

Позже телеканал заметил ошибку и исправил подпись. Также на ошибку отреагировали в украинском МИД и потребовали извиниться.

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, необходимо принести извинения и провести расследование в отношении того, кто допустил ошибку», — написал представитель ведомства Георгий Тихий в соцсети X.

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Кроме того, в своем обращении перед пасхальной службой в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл назвал Пасху «днем победы».

«Пасха — это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха — это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над диаволом, над силами зла, которые безраздельно господствовали в мире. Никакая философия, даже самая утонченная, не могла освободить людей от этого господства», — сказал глава РПЦ.

Как отмечает «Агентство», в этом году на богослужении присутствовали Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, а также глава РФПИ и переговорщик с США Кирилл Дмитриев. Кроме того, издание обратило внимание, что на кадры трансляции попали певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Накануне Путин объявил о пасхальном перемирии, которое зарубежные СМИ назвали его «легкой дипломатической победой». 20 апреля российское Минобороны обвинило ВСУ в нарушении режима прекращения огня.

В свою очередь, Владимир Зеленский рассказал об увеличении числа обстрелов и применения дронов российской армией. «Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Президент Украины предположил, что Путин не контролирует полностью российскую армию, либо у России нет реальной цели завершить войну, а руководству страны нужен «только выгодный пиар в медиа».