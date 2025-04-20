СМИ назвали пасхальное перемирие «легкой дипломатической победой» Путина

Объявленное накануне Владимиром Путиным временное перемирие в войне в Украине стало его «легкой дипломатической победой». Об этом The Wall Street Journal рассказали аналитики.

По их мнению, пасхальное перемирие оказалось попыткой помешать властям США выйти из процесса переговоров и прекратить усилия по мирному урегулированию военного конфликта. Также оно позволило Путину позиционировать себя как лидера, который хочет мира больше других участников войны.

​​«Если [перемирие] будет сделано на очень короткий срок, то он ничем не рискует, но оно играет в его пользу как человека, искренне желающего мира», — считает Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги в Париже.

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Согласно заявлению Путина, перемирие должно действовать с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Вскоре после этого Русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на неназванного офицера ВСУ, что подразделения украинской армии получили приказ прекратить огонь по российским позициям через несколько минут после заявления Путина.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально» России во время перемирия, и предложил продлить его на месяц. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

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В то же время он отметил, сославшись на главкома ВСУ Александра Сырского, что на некоторых участках фронта «продолжаются российские штурмовые действия и не стихает российская артиллерия». Уже после объявленного перемирия в Киеве и других областях Украины объявили воздушную тревогу. «Агентство» отмечает, что активность обеих сторон снизилась на отдельных направлениях, а российские войска продолжали ограниченное наступление.

Российские СМИ также писали о нарушении перемирия в Донецке, Кременной и городах Херсонской области. Российские провоенные блогеры назвали перемирие «работой на внешнюю аудиторию».