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Мир

СМИ: США хотят согласовать решение о «полном и всеобъемлющем» прекращении огня в Украине

2 минуты чтения 12:06 | Обновлено: 12:07

США намерены согласовать решение о полном прекращении огня в Украине на следующей неделе в Лондоне. Об этом сообщает американский таблоид The New York Post со ссылкой на неназванного представителя администрации Дональда Трампа. 

«На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести [обсуждения] с представителями России», — заявил чиновник. По его словам, России представят это соглашение как «лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, каких позиций придерживаются обе стороны военного конфликта. 

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Представитель администрации Трампа также утверждает, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил официальным лицам США о том, что Киев поддерживает мирный план Трампа «на 90%». При этом он намерен вместе с коллегами проработать спорные вопросы плана, в частности вопрос о том, где пройдет линия прекращения огня.

Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио сообщил, что США могут прекратить усилия по урегулированию военного конфликта. По его словам, у США, помимо войны в Украине, «есть много других важных вещей, которые заслуживают американского внимания».

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Axios пишет, что Трамп в частном порядке выразил свое разочарование в переговорах и в том, что они зашли в тупик, за несколько дней до того, как эту же мысль озвучил Рубио. Источник издания рассказал, что президент США может заняться другими аспектами внешней политики, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. Об этом Трамп заявил во время беседы со своими советниками. The New York Post отмечает, что в случае выхода Трампа из переговоров он переложит ответственность за войну на европейских союзников США.

Накануне стало известно, что США в Париже представили план по завершению войны. Он подразумевает смягчение санкций против России и передачу оккупированных территорий Украину под контроль Москвы. Вопрос о вступлении Украины в НАТО в нем не рассматривается.

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