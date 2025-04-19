СМИ: США хотят согласовать решение о «полном и всеобъемлющем» прекращении огня в Украине

США намерены согласовать решение о полном прекращении огня в Украине на следующей неделе в Лондоне. Об этом сообщает американский таблоид The New York Post со ссылкой на неназванного представителя администрации Дональда Трампа.

«На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести [обсуждения] с представителями России», — заявил чиновник. По его словам, России представят это соглашение как «лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, каких позиций придерживаются обе стороны военного конфликта.

Он был одержим звездой «Настоящего детектива» и выстрелил в президента ради нее Сын нефтяного магната провел в психбольнице 40 лет. Теперь он на свободе и живет лучшую жизнь Мир 15 минут чтения

Представитель администрации Трампа также утверждает, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил официальным лицам США о том, что Киев поддерживает мирный план Трампа «на 90%». При этом он намерен вместе с коллегами проработать спорные вопросы плана, в частности вопрос о том, где пройдет линия прекращения огня.

Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио сообщил, что США могут прекратить усилия по урегулированию военного конфликта. По его словам, у США, помимо войны в Украине, «есть много других важных вещей, которые заслуживают американского внимания».

Человек или ИИ? Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Axios пишет, что Трамп в частном порядке выразил свое разочарование в переговорах и в том, что они зашли в тупик, за несколько дней до того, как эту же мысль озвучил Рубио. Источник издания рассказал, что президент США может заняться другими аспектами внешней политики, если мирное соглашение не будет достигнуто в ближайшее время. Об этом Трамп заявил во время беседы со своими советниками. The New York Post отмечает, что в случае выхода Трампа из переговоров он переложит ответственность за войну на европейских союзников США.

Накануне стало известно, что США в Париже представили план по завершению войны. Он подразумевает смягчение санкций против России и передачу оккупированных территорий Украину под контроль Москвы. Вопрос о вступлении Украины в НАТО в нем не рассматривается.