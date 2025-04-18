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Политика

СМИ: США предложили ослабить санкции против России в случае мира

2 минуты чтения 17:34

США представили союзникам в Париже предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Они включают в себя предварительный план прекращения боевых действий, а также смягчение санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

По их словам, предложение США фактически заморозит войну, при этом предполагается, что украинские территории, оккупированные Россией, останутся под контролем Москвы. Также отмечается, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет снят с повестки дня. Детали предложения источники раскрывать не стали, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений, отмечает агентство.

По его данным, США озвучили свои предложения несмотря на заявление главы американского Госдепартамента Марко Рубио о том, что администрация президента Дональда Трампа может прекратить усилия по достижению мирного урегулирования в Украине в случае отсутствия быстрого прогресса. Рубио отметил, что в настоящее время «есть много других важных вещей, которые заслуживают американского внимания».

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Тем не менее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу в Риме, что он «оптимистично» оценивает шансы на завершение войны, пишет агентство. На следующей неделе союзники соберутся в Лондоне, чтобы продолжить обсуждение.

Один из чиновников сообщил агентству, что предлагаемые планы, которые еще предстоит обсудить с Киевом, не являются окончательным решением конфликта. При этом европейские союзники не намерены признавать оккупированные территории частью России. Чиновники также подчеркнули, что переговоры лишены смысла, если Кремль не согласится на прекращение огня, а предоставление Украине гарантий безопасности имеет ключевое значение для реализации любой будущей сделки.

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