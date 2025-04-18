США могут прекратить пытаться достичь мира в Украине

США могут прекратить усилия по достижению мирного урегулирования в Украине. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
Он отметил, что, несмотря на то, что вопрос прекращения войны в Украине является важным для Вашингтона, «есть много других важных вещей, которые заслуживают американского внимания».
«Мы три года поддерживали Украину, потратили миллиарды долларов, но сейчас есть другие вещи, на которые мы должны обратить наше внимание», — сказал Рубио. Он пояснил, что американская администрация в ближайшие дни намерена оценить возможно ли достигнуть урегулирования в самое ближайшее время. Если ответ окажется отрицательным, то президент США Дональд Трамп и его команда переключатся на решение более насущных вопросов.
Накануне Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провели встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщается темой переговоров стало урегулирование конфликта в Украине. В свою очередь, украинская делегация, в состав которой вошли, в частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Украины Рустем Умеров, встретилась с представителями «коалиции желающих», включающей 30 стран, в том числе Германию, Францию и Великобританию.
Позже представители американского Госдепартамента заявили, что в Париже «с воодушевлением» приняли предложенные США «контуры мира» в Украине. В ведомстве также отметили, что Рубио передал информацию о ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
В свою очередь, представители администрации Макрона назвали прошедшие переговоры «конструктивными», отметив, что к переговорам подключилась не только Франция, но и Германия с Великобританией.