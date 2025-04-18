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Политика

США могут прекратить пытаться достичь мира в Украине

2 минуты чтения 12:43

США могут прекратить усилия по достижению мирного урегулирования в Украине. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

Он отметил, что, несмотря на то, что вопрос прекращения войны в Украине является важным для Вашингтона, «есть много других важных вещей, которые заслуживают американского внимания».

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«Мы три года поддерживали Украину, потратили миллиарды долларов, но сейчас есть другие вещи, на которые мы должны обратить наше внимание», — сказал Рубио. Он пояснил, что американская администрация в ближайшие дни намерена оценить возможно ли достигнуть урегулирования в самое ближайшее время. Если ответ окажется отрицательным, то президент США Дональд Трамп и его команда переключатся на решение более насущных вопросов.

Накануне Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провели встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщается темой переговоров стало урегулирование конфликта в Украине. В свою очередь, украинская делегация, в состав которой вошли, в частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Украины Рустем Умеров, встретилась с представителями «коалиции желающих», включающей 30 стран, в том числе Германию, Францию и Великобританию.

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Позже представители американского Госдепартамента заявили, что в Париже «с воодушевлением» приняли предложенные США «контуры мира» в Украине. В ведомстве также отметили, что Рубио передал информацию о ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

В свою очередь, представители администрации Макрона назвали прошедшие переговоры «конструктивными», отметив, что к переговорам подключилась не только Франция, но и Германия с Великобританией.

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