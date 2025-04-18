Пытавшегося захватить самолет американца застрелил пассажир

В Белизе попытка захвата пассажирского самолета была пресечена вооруженным пассажиром. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post, ссылаясь на заявление представителей местной полиции.

По их словам, инцидент произошел на борту небольшого самолета Cessna Grand Caravan белизской авиакомпании Tropic Air, который утром 17 апреля вылетел из города Каросель с 14 пассажирами на борту.

Пунктом назначения рейса был расположенный неподалеку остров Сан Педро, однако вскоре после взлета один из пассажиров достал нож и потребовал покинуть воздушное пространство Белиза. Захватчик не только угрожал пилотам, но и успел нанести ножевые ранения двум пассажирам.

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Экипаж самолета сообщил о попытке захвата на землю и власти выслали вертолет, который сопровождал воздушное судно на случай крушения и необходимости проведения срочной спасательной операции.

Ситуация разрешилась, когда захватчика застрелил один из пассажиров. Как сообщается, у него был пистолет и соответствующее разрешение на его ношение. В результате самолет приземлился в международном аэропорту города Белиз незадолго до того, как у него должно было закончиться топливо.

Вскоре полиция сообщила, что личность застреленного захватчика установлена. Им оказался 49-летний американский гражданин по имени Акиниела Сава Тейлор, который, предположительно, является ветераном вооруженных сил США.

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В марте в Австралии 17-летний вооруженный подросток проник на борт пассажирского самолета незадолго до взлета и попытался захватить его. Сделать это ему не удалось, так как он был обезврежен членами экипажа и пассажирами, которые разоружили его и удерживали до прибытия сотрудников полиции.