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Мир

Вооруженный подросток пытался захватить самолет

12:41 07.03.2025

В Австралии 17-летний вооруженный подросток проник на борт самолета и попытался захватить его. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, обезвредить захватчика смогли пассажиры и члены экипажа воздушного судна, которые скрутили юношу и передали его властям. В полиции сообщили, что юноша, одетый как работник аэропорта, сначала проник на летное поле, преодолев защитное ограждение, а затем по трапу забрался в самолет, который готовился ко взлету.

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Подростка взяли под стражу, как сообщается, теперь он предстанет перед судом для несовершеннолетних. Предположительно, ему будут предъявлены обвинения в захвате воздушного судна, создании угрозы безопасности полета и ложном сообщении о минировании. 

В местной прессе появились несколько видео, снятые очевидцами из числа пассажиров самолета. На одном из них видно, как один пассажир удерживает подростка прижатым к полу, а член экипажа пинком отбрасывает лежащий рядом дробовик, а затем снимает с юноши надетый на него пояс с инструментами.

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По словам представителя местной полиции Майкла Рида, пассажиры заметили, что подросток вооружен сразу после того, как он вошел в самолет. После этого трое находившихся поблизости мужчин обезвредили его.

Рид добавил, что местная полиция сообщила об инциденте в управление по борьбе с терроризмом, но оговорился, что говорить о мотивах преступления пока рано. «Без сомнения, это был бы очень ужасный инцидент для пассажиров», — сказал он, высоко оценив «храбрость» тех, кто обезвредил вооруженного захватчика.

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