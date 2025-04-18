Райан Гослинг сыграет главную роль в новых «Звездных войнах»

Канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме франшизы «Звездные войны». Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на американскую киностудию Lucasfilm.

Очередной эпизод будет называться «Звездные войны: Звездный истребитель», его режиссером выступит Шон Леви, а над сценарием работает Джонатан Троппер. Съемки фильма, как сообщается, начнутся этой осенью, а в прокат картина выйдет в конце мая 2027 года.

Леви и Гослинг появились на трансляции Star Wars Celebration, чтобы разрекламировать проект. Последний надел кепку с надписью «Никогда не рассказывай мне о шансах».

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«Быть ​​здесь и видеть всех вас делает мою работу еще более вдохновляющей. В этой комнате так много творчества и воображения, и так много любви. Это такое прекрасное напоминание о том, как много могут значить для нас фильмы, особенно как много значат для нас эти фильмы», — сказал Гослинг кричащей аудитории в конце презентации.

«Да пребудут с нами фанаты», — заключил он.

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Райан Гослинг получил известность, в частности, благодаря таким фильмам как «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049» и «Барби». Ранее он раскритиковал американскую киноакадемию, за то, что режиссера «Барби» Грету Гервиг и исполнительницу главной роли Марго Робби не номинировали на премию «Оскар». При этом самого Гослинга в этом году номинировали на приз за «лучшую мужскую роль второго плана», но его в итоге получи Киран Калкин за игру в фильме «Настоящая боль».

Первые две трилогии франшизы «Звездные войны», которую придумал Джордж Лукас, вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. Затем в 2012 Лукас продал Lucasfilm корпорации Walt Disney более чем за четыре миллиарда долларов. В 2015 году вышел седьмой эпизод франшизы — начало третьей трилогии, а после и ряд других фильмов.