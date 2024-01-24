Райан Гослинг возмутился, что режиссерка «Барби» Грета Гервиг и актриса Марго Робби не получили номинаций на «Оскар»

Актер Райан Гослинг раскритиковал киноакадемию за то, что та не выдвинула режиссерку «Барби» Грету Гервиг и исполнительницу главной роли в этом фильме Марго Робби на премию «Оскар». Об этом сообщает Hollywood Reporter. При этом сам Гослинг, сыгравший Кена, был номинирован на приз за «лучшую мужскую роль второго плана».

Гослинг назвал «огромной честью» свою номинацию на «Оскар» и возможность сыграть «пластиковую куклу по имени Кен».

«Но нет Кена без Барби и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, которые внесли наибольший вклад в создание этой исторической, всемирно известной картины. Без их таланта, усилий и гениальности никто из участников фильма не получил бы признания. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, значит ничего не сказать», — заявил актер.

«Они [Грета Гервиг и Марго Робби] заставили нас смеяться, разбили наши сердца, раздвинули границы возможного в культуре и вошли в историю. Их работа должна быть признана наряду с другими очень достойными номинантами», — сказал Гослинг.

Ранее в Лос-Анджелесе объявили претендентов на премию «Оскар». Фильм «Барби» получил восемь номинаций, включая номинацию на лучший фильм. Однако режиссерка Грета Гервиг и актриса Марго Робби не попали в списки претенденток на статуэтки за «лучшую режиссуру» и «лучшую женскую роль».

Больше всего номинаций собрали картины «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Церемония вручения премии состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.

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