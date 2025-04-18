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Мир

Доля считающих Россию врагом американцев упала до минимума с начала войны

2 минуты чтения 08:33 | Обновлено: 08:34

Доля американцев, которые считают Россию врагом США, упала до самого низкого уровня с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом, как пишет американское издание The Washington Post, говорят результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Так, по данным организации в марте 2022 года утвердительно на вопрос «Считаете ли вы Россию врагом?» отвечали 70% опрошенных жителей Соединенных Штатов. К апрелю 2024 года доля таких респондентов сократилась до 61%. А по данным аналогичного свежего опроса, врагом Россию считают 50% американцев.

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Сильнее всего доля считающих так жителей США сократилась среди тех, кто голосует за республиканцев. В 2022 году 68% из них считали Россию врагом, в 2024 году их доля сократилась до 58%, а в 2025 — до 48%. При этом 12% республиканцев не только не считают Россию противником США, но и называют ее партнером своей страны. Авторы исследования отмечают, что в январе 2022 года за месяц до начала российского вторжения в Украину Россию считали врагом США 39% республиканцев.

В то же время в общей массе опрошенных жителей Соединенных Штатов в 2025 году треть называют Россию конкурентом США, а 9% считают ее партнером своей страны.

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В марте западные СМИ, ссылаясь на публичные заявления российских чиновников, нарративы пропаганды Кремля и мнения осведомленных источников, писали, что после прихода Дональда Трампа к власти Москва перестала считать США своим главным врагом. Вместо них главным противником России стала Великобритания.

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