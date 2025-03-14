СМИ рассказали о новом главном враге России после прихода Трампа к власти

С приходом к власти Дональда Трампа, который перевернул политику США по отношению к России, Москва стала считать своим главным врагом Великобританию. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, а также заявления российских чиновников и транслируемые пропагандой нарративы.

Так, о том, что в Кремле теперь считают своим главным противником британские власти заявили три российских чиновника, попросившие об анонимности. По словам одного из них, Лондон «разжигает хаос и войну» в Украине.

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Другой собеседник издания отметил, что после разворота во внешней политике США Великобритания продемонстрировала, что может быть лидером среди союзников Украины и взять на себя координацию помощи Киеву. «Они — локомотив и тянут за собой остальных», — пояснил он. При этом агентство отмечает, что британские власти и спецслужбы скорее удивились бы, узнав, какое значение им придают в Москве.

Еще одним подтверждением изменившегося отношения Москвы к Великобритании Reuters называет недавнее заявление Службы внешней разведки (СВР) России. «Как видим, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного “поджигателя” глобального конфликта <…> Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у них ничего не выйдет», — говорится в нем.

Агентство утверждает, что Кремль вывел из себя новый британский премьер Кир Стармер, который заявлял о готовности отправить в Украину не только оружие, но и войска в рамках миротворческой миссии. Так, глава российского МИДа Сергей Лавров обвинял Страмера в разжигании напряженности в тот момент, когда Трамп пытался ее успокоить.

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В свою очередь, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин призвал изъять британскую собственность, находящуюся на российской территории. А в марте ФСБ выпустила предписание, согласно которому Россию должны покинуть второй секретарь британского посольства в Москве, а также супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии.

Reuters отмечает, что в информационной кампании против Великобритании, развернутой Москвой, принимают участие государственные пропагандистские СМИ. Так, в одном из последних выпусков ведущий «Вестей недели» Евгений Киселев пытался высмеять Великобританию, сказав, что вся ее армия поместится на лондонском футбольном стадионе «Уэмбли».