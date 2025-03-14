EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали о новом главном враге России после прихода Трампа к власти

15:31 14.03.2025

С приходом к власти Дональда Трампа, который перевернул политику США по отношению к России, Москва стала считать своим главным врагом Великобританию. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, а также заявления российских чиновников и транслируемые пропагандой нарративы.

Так, о том, что в Кремле теперь считают своим главным противником британские власти заявили три российских чиновника, попросившие об анонимности. По словам одного из них, Лондон «разжигает хаос и войну» в Украине. 

Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Он меня чуть не убил и выбил глаз. Но я выжила и основала «Женский спецназ»
Общество12 минут чтения

Другой собеседник издания отметил, что после разворота во внешней политике США Великобритания продемонстрировала, что может быть лидером среди союзников Украины и взять на себя координацию помощи Киеву. «Они — локомотив и тянут за собой остальных», — пояснил он. При этом агентство отмечает, что британские власти и спецслужбы скорее удивились бы, узнав, какое значение им придают в Москве.

Еще одним подтверждением изменившегося отношения Москвы к Великобритании Reuters называет недавнее заявление Службы внешней разведки (СВР) России. «Как видим, Лондон сегодня так же, как и накануне обеих мировых войн прошлого века, выступает в качестве главного “поджигателя” глобального конфликта <…> Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у них ничего не выйдет», — говорится в нем.

Агентство утверждает, что Кремль вывел из себя новый британский премьер Кир Стармер, который заявлял о готовности отправить в Украину не только оружие, но и войска в рамках миротворческой миссии. Так, глава российского МИДа Сергей Лавров обвинял Страмера в разжигании напряженности в тот момент, когда Трамп пытался ее успокоить.

Илон Маск убивает Tesla
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
Мир16 минут чтения

В свою очередь, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин призвал изъять британскую собственность, находящуюся на российской территории. А в марте ФСБ выпустила предписание, согласно которому Россию должны покинуть второй секретарь британского посольства в Москве, а также супруг первого секретаря политического отдела дипмиссии.

Reuters отмечает, что в информационной кампании против Великобритании, развернутой Москвой, принимают участие государственные пропагандистские СМИ. Так, в одном из последних выпусков ведущий «Вестей недели» Евгений Киселев пытался высмеять Великобританию, сказав, что вся ее армия поместится на лондонском футбольном стадионе «Уэмбли».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Мир
Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию
Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ
9 минут чтения
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Общество
Редкие фото известных русских писателей начала XX века
Чуковский и Толстой — на снимках Леонида Андреева
9 минут чтения
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Общество
Мой бывший пробил мне череп ключом от машины
Он меня чуть не убил и выбил глаз. Но я выжила и основала «Женский спецназ»
12 минут чтения
Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования