Путин предложил поблагодарить ХАМАС на встрече с бывшими заложниками

Владимир Путин встретился с семьей Труфановых, члены которой попали в плен к ХАМАС в октябре 2023 года, и предложил им поблагодарить за освобождение «руководство и политическое крыло ХАМАС», сообщает «Новая газета». Александр Труфанов был освобожден только 15 февраля 2025 года, а его отец погиб в первый же день атаки группировки на Израиль.

Свои поздравления семье Труфановых Путин начал с того, что связал его с многолетними стабильными отношениями с палестинским народом. По его мнению, освобождение Александра стало возможным из-за того, что представители группировки «пошли навстречу» и совершили «гуманитарный акт». «К сожалению, нет вашего отца с вами, это трагедия, которую сейчас, наверное, не стоит обсуждать», — добавил политик.

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Мать, бабушка и дедушка Александра также находились в заложниках, ХАМАС отпустил их после серии переговоров российских дипломатов с представителями группировки спустя месяц, сообщает «Новая газета». Помимо семьи Труфановых на встрече присутствовали глава федерации еврейских общин России Александр Борода и Берл Лазар, которого журналисты назвали главным раввином России.

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Ранее сообщалось, что террористы прострелили Александру Труфанову обе ноги. Его «не совсем удовлетворительное» состояние подтверждал в январе 2025 года посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он уточнял, что мужчина получил ранения еще 7 октября 2023 года, в день когда он попал в плен.

Александр Труфанов и его близкие были захвачены террористами в кибуце Нир-Оз. Би-би-си утверждает, что о смерти отца мужчина узнал только в день освобождения.