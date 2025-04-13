Пропущенный вызов

Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло

В январе 2008 года американку Дениз Ли похитили прямо из ее дома. В следующие часы сразу несколько очевидцев сообщали службе спасения, что видели Дениз, однако полиция не сразу взялась за дело и допустила фатальную ошибку. Как искали Дениз — в новом материале ежедневной тру-крайм рубрики «Холода».



Ранним утром 17 января 2008 года Нейт Ли оделся, позавтракал и уехал на смену — он снимал показания со счетчиков. Его жена, 21-летняя Дениз, как обычно, осталась дома с двумя малолетними детьми.

В 11:09 Нейт позвонил домой узнать, как дела, и заодно попросил жену открыть окна, чтобы проветрить. В следующий раз он позвонил ей уже после того, как закончил смену в три часа дня, но Дениз не взяла трубку. Нейт насторожился и поехал домой. В дороге он попробовал дозвониться до жены еще восемь раз, но она по-прежнему не отвечала.

Когда спустя 25 минут Нейт доехал до дома, он первым делом обратил внимание на то, что окна были закрыты. Он зашел внутрь и стал искать Дениз — но ее нигде не было. Дети сидели в кроватке. Дениз раньше никогда не оставляла их дома одних.

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Кольцо с сердцем

Дениз и Нейт познакомились в старшей школе. Она была тихой, много читала и любила математику. Он считался крутым парнем, потому что дружил с игроками школьной спортивной команды. Однажды Дениз решилась заговорить с Нейтом, и вскоре они начали встречаться. Спустя три недели, на День Святого Валентина, Нейт подарил ей кольцо с сердцем, которое стоило 40 долларов.

Сразу после школы Нейт и Дениз поженились. В 19 лет Дениз родила первого сына Ноа, а еще через полтора года — второго, Адама. Из-за этого Дениз пришлось уйти из колледжа. Она сидела с детьми дома, пока Нейт работал на трех работах, чтобы обеспечить семью.

Обходя дом в поисках жены, Нейт нашел ключи и мобильный телефон Дениз, которые валялись на кресле, будто она никуда не собиралась. Нейт заметил, что окна на самом деле не были закрыты: их всего лишь прикрыли, будто это сделали в спешке. Нейт позвонил в службу спасения и сообщил об исчезновении жены. Потом он позвонил отцу Дениз Рику, который 25 лет проработал в полиции Флориды.

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Рик знал, что полицейские несерьезно относятся к сообщениям об исчезновении супругов, потому что считают, что те могут на время уходить из дома после ссоры. Рик пошел в полицейский участок Норт-Порта и постарался убедить его сотрудников, что им стоит немедленно начать поиски. Полицейские начали поисковую операцию с собаками и вертолетом.

Соседка семьи Ли рассказала полиции, что в районе часа дня видела рядом с домом Дениз мужчину в темно-зеленом Chevrolet Camaro. Машина стояла у дома около 15 минут, а потом уехала.

Вы позвонили в 911

В 18:14 в службу спасения поступил странный звонок. Девушка умоляла кого-то отпустить ее и позволить снова увидеть семью. Оператор попытался узнать у нее адрес, где она находится, но девушка не смогла объяснить. Судя по звукам, девушка находилась в машине. Спустя пару минут звонившая смогла сказать, что ее зовут Дениз, а потом добавила, что ее фамилия Ли. Она не знала человека, который похитил ее. Девушка разговаривала со службой спасения несколько минут, когда похититель понял, что его телефон у нее. После этого звонок прервался.

Майкл Ли Кинг. Кадр: Sarasota Herald-Tribune / Youtube

Полиция смогла определить, кому принадлежал номер, с которого звонила Дениз. Владельцем оказался 36-летний Майкл Ли Кинг. Отследить его местоположение у них не получилось — после звонка Дениз Кинг вынул из телефона батарею и сим-карту. Полицейские смогли только понять примерный маршрут Кинга по вышкам, с которыми соединялся телефон во время звонка. Благодаря этому они смогли примерно понять, в каком районе могла находиться Дениз.

В 18:23 в службу спасения позвонила 17-летняя Сабрина Макслоу. Она рассказала, что ее отец Гарольд видел у своего дома своего кузена Майкла Кинга вместе со связанной девушкой. Макслоу назвала полицейским улицу в Норт-Порте, где жил ее отец.

Полицейские приехали домой к Кингу около 18:40, но его не было на месте.

Гарольд Макслоу, отец Сабрины, все-таки и сам позвонил в службу спасения в 18:50. Он рассказал, что видел в машине своего кузена девушку, которая, по его впечатлению, явно не хотела там находиться. Полицейские приехали к Макслоу и опросили его. Он рассказал им, что Кинг заезжал к нему около шести вечера, чтобы одолжить канистру с газом, лопату и фонарик. Кинг сказал кузену, что его газонокосилка сломалась и застряла в канаве. Из машины на пару секунд выскочила девушка и попросила позвонить в полицию, но Кинг силой запихнул ее обратно.

Могила в болотах

Когда поиски Дениз уже шли пару часов, дежурный патрульный остановил машину, которая подходила под описание автомобиля Кинга. Кинг вышел оттуда мокрый по пояс, на заднем сидении лежала грязная лопата. Дениз в машине не было.

Кинга арестовали. Полицейские пустили в комнату для допросов его кузена Гарольда Макслоу. Во время разговора, записанного на камеру наблюдения, Кинг утверждал, что он сам пытался связаться со службой спасения, потому что его якобы похитили вместе с Дениз. По его словам, похититель завязал ему глаза, поэтому он не знает, где девушку высадили из машины.

Кинг показал полицейским небольшой участок недалеко от его дома, где его якобы похитили. Полицейские обыскали участок и ничего не нашли. Не поверив в историю Кинга, полицейские арестовали его, обвинив в похищении.

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Спустя три дня после ареста Кинга поисковая группа нашла неглубокую могилу в болотах в полумиле от того места, где его задержали. В ней обнаружили тело Дениз. Убийца заставил ее раздеться, изнасиловал, а затем застрелил выстрелом в голову.

Полицейские пришли к выводу, что при задержании одежда Кинга была мокрой, потому что после убийства Дениз он прыгнул в воду, чтобы смыть с себя следы крови.

Майкл Кинг

Кинг работал сантехником, но за несколько месяцев до преступления лишился работы. В детстве, как рассказывали его родственники во время суда, он перенес серьезную травму головы, после которой у него появлялись приступы агрессии. У него также были сильные головные боли и шум в ушах.

Майкл Ли Кинг. Фото: FDLE



У Кинга не было криминального прошлого, но за ним замечали странности. Владелица парикмахерской, в которую он ходил, рассказала полицейским, что однажды Кинг пришел туда вместе с 15-летней девушкой. Женщина подумала, что та была его родственницей, но в какой-то момент они начали целоваться. Кинг позже рассказал владелице салона, что познакомился с той девушкой по интернету и что она была из Теннесси.

Полицейские опросили других знакомых Кинга и выяснили, что однажды он разделся перед женщиной во время работы. Во время опросов одна из женщин сказала, что Кинг ее изнасиловал, однако она не заявляла об этом в полицию.

В машине Кинга нашли пряди волос Дениз и кольцо с сердцем, которое Нейт подарил ей еще в школе. Это позволило полицейским доказать, что именно Кинг похитил и изнасиловал Дениз. Нейт рассказывал, что Дениз любила смотреть тру-крайм телешоу «Закон и порядок» — возможно, она специально оставила в машине эти улики, чтобы полицейские смогли найти похитителя.

Полиция и близкие Дениз так и не поняли, почему Кинг выбрал ее своей жертвой. До похищения он не был знаком ни с Дениз, ни с ее мужем.

Ошибка системы

4 декабря 2009 года суд во Флориде приговорил Кинга к смертной казни. Его признали виновным в похищении, изнасиловании и убийстве первой степени. Кинг безуспешно пытался обжаловать приговор и все еще ожидает его исполнения в исправительном центре во Флориде.

Семья Дениз считает, что ее можно было бы спасти.

Вскоре после убийства Дениз выяснилось, что в полицию поступал еще один звонок. В 18:30, когда полицейские еще не прибыли к дому Кинга, в службу спасения позвонила Джейн Ковальски, но ее звонок пришел в колл-центр не в округе Сарасота, где находился Норт-Порт, а в соседний округ Шарлотт — она ехала по участку шоссе US-41, который не относился к Норт-Порту.

Колл-центр службы 911. Фото: Nancy Lane / MediaNews Group / Boston Herald / Getty Images

Ковальски рассказала службе спасения, что проезжала мимо машины, из которой слышала крики — ей показалось, что кричит ребенок. В какой-то момент она встретилась глазами с водителем машины и увидела, как о стекло на пассажирском сидении билась рука. В темноте ей показалось, что машина была темно-синего или черного цвета. Ковальски какое-то время ехала рядом с этой машиной и разговаривала со службой спасения, но водитель развернулся. Ковальски попыталась поехать за ним, но из-за загруженного движения на дороге потеряла его из виду.

На следующий день после звонка в полицию Ковальски увидела по телевизору портрет Кинга. Она позвонила в полицию Норт-Порта и сказала, что накануне видела этого человека, слышала крик о помощи и звонила в службу спасения. Оказалось, что полиции Норт-Порта не передали информацию об этом звонке.

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Внутреннее расследование показало, что оператор службы спасения связал звонок Ковальски с исчезновением Дениз. Однако вместо того, чтобы внести информацию об этом в базу данных для передачи полицейским диспетчерам, он передал ее диспетчерам колл-центра устно. А те в хаосе той ночи забыли передать полицейским информацию от Ковальски.

Нейт Ли. Фото: Denise Amber Lee Foundation

После смерти Дениз Нейт решил добиться реформирования системы 911, чтобы операторы службы спасения не допускали подобных ошибок в будущем. Нейт основал фонд Дениз Эмбер Ли, который продвигает реформы в этой сфере. Сотрудники фонда также обучают операторов службы спасения правильно реагировать на сообщения о чрезвычайных ситуациях.

В 2010 году во Флориде приняли закон, названный в честь Дениз, который устанавливает стандарты обучения и сертификации операторов службы спасения. Семья Дениз лоббирует принятие подобного закона на всей территории Америки.

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