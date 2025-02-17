Россиянину прострелили ноги в плену у ХАМАС

Боевики движения ХАМАС прострелили обе ноги гражданину России Александру Труфанову, освобожденному накануне в рамках соглашения с властями Израиля, сообщила мать бывшего заложника газете «Едиот ахронот». Сын был ранен в момент похищения в октябре 2023 года, уточнила Елена Труфанова.

Труфанов был в плену 498 дней и был освобожден вместе с двумя другими заложниками, американцем Саги Декель Ченом и аргентинцем Иэром Хорном. Все трое мужчин имеют также израильское гражданство, пишет газета.

Труфанов оставался в плену 498 дней и был освобожден 15 февраля вместе с двумя другими заложниками, американцем Саги Декель Ченом и аргентинцем Иэром Хорном. Все трое мужчин имеют также израильское гражданство, сообщила газета.

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«Моему сыну прострелили обе ноги, и для нас чудо, что он стоит и ходит», — рассказала Труфанова на пресс-конференции родственников освобожденных заложников. Мать, которая была похищена вместе с сыном и вышла на свободу через 54 дня, поблагодарила за работу по возвращению заложников Кнессет Израиля и волонтеров.

Девушка Труфанова Сапир Коэн рассказала, что он, будучи в плену, все время молился, чтобы она нашла себе мужчину, которого полюбит. «Он молился, чтобы я не ждала его, потому что он не хотел, чтобы я ждала человека, который никогда не вернется домой. Он не верил, что выживет», — сказала Коэн.

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Девушка сама была похищена ХАМАС и провела в заложниках 55 дней. По ее словам, выбраться из плена и снова обнять любимого мужчину было для нее «мечтой всей жизни, которую, казалось, никогда не удастся осуществить».

О том, что Труфанов оказался ранен при захвате заложников 7 октября 2023 года, месяц назад сообщило российское Министерство иностранных дел. Террористы ХАМАС похитили россиянина из кибуца Нир-Оз вместе с матерью, девушкой и бабушкой Ириной Татти. Всем троим женщинам удалось выйти на свободу в 2023 году, в том числе благодаря договоренностям ХАМАС с властями России.

Труфанов вошел в список из 33 заложников, которые должны были выйти на свободу в обмен на освобождение из израильских тюрем некоторого количества боевиков организации. Террористы начали освобождать заложников в середине января.