Михалков раскритиковал «Анору»

По мнению Никиты Михалкова, фильм «Анора» никогда не получил был приз на Московском кинофестивале, сообщает ТАСС со ссылкой на слова режиссера на пресс-конференции. Он назвал картину «слабой», но отказался уточнить причину своей точки зрения.

Михалков также отметил, что считает сыгравшего в «Аноре» Юру Борисова «очень хорошим актером». Режиссер заявил, что Борисов, возможно, все же получит премию «Оскар». Ранее актер был номинирован на нее в категории «лучшая мужская роль второго плана» за роль в «Аноре».

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Фильм «Анора» в 2025 году выиграл пять статуэток премии «Оскар», в том числе и в номинациях «лучший фильм», «лучший оригинальный сценарий» и «лучший режиссер». Ранее Михалков уже высказывался о сюжете картины негативно, критикуя ее за создание негативного, по мнению режиссера, образа «русского человека».

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«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок-сын и бандит, но гуманный, но русский», — заявлял Михалков. Он также отмечал, что считает премию «Оскар» политизированной, но желал Борисову победы в своей номинации и заявлял, что будет рад ей. Сам Михалков является обладателем премии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», и двукратным номинантом на нее в этой же категории.

«Анору» раскритиковал и другой известный российский режиссер Сарик Андреасян. На встрече с учениками московского киноколледжа №40 он упомянул, что фильм задумывался для кинофестивалей, но его команда при этом все равно создавала кино не для «благотворительности». После этого Андреасян предрек всем желающим снимать авторское кино будущее «нищих, конченых, блюющих кинематографистов» и покинул аудиторию.