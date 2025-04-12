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Мир

Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег

Им оказался известный фотограф, снимавший войну в Украине. Он отправлял бомбы сотрудникам компании и требовал выкуп
5 минут чтения 00:01 12 апреля
Мужчина терроризировал люксовый бренд ради денег

В марте 2025 года в одной из самых безопасных стран мира — Швейцарии — арестовали мужчину, который с апреля 2024 года терроризировал бренд люксовых часов Patek Philippe. Он отправил три бомбы сотрудникам компании, а потом еще одну — в офис попечительского совета. Оказалось, что задержанный — 61-летний военный фотожурналист, который работал в Сирии и Украине. Он признался, что его единственная мотивация — получить деньги: перед каждой атакой он требовал у руководства компании от пяти до 24 миллионов швейцарских франков. Бомбы с доставкой на дом — в материале «Холода»

Четыре бомбы

В апреле 2024 года на улице Велодром в Женеве взорвалось устройство в форме пистолета, изготовленное с помощью 3D-принтера и спрятанное в пакете молока. На месте взрыва был мужчина, но он не пострадал.

Второй взрыв произошел через четыре месяца, 20 августа. На этот раз другой мужчина выходил из дома утром для прогулки с собакой и заметил у двери своей квартиры протекающий мусорный пакет. Когда он решил выбросить его, тот сдетонировал. Пострадавший получил шесть переломов и порез около бедренной артерии.

Кадр: TV Léman Bleu SA

Через три месяца в районе Гранж-Канал произошла третья атака. Тогда бомба в пакете от молока, которая была спрятана в почтовом ящике, взорвалась, когда 12-летняя девочка решила проверить почту. Она получила серьезные повреждения, в том числе разрыв печени. Врачи оперировали пострадавшую около шести часов. Сейчас она в стабильном состоянии, но ей требуется постоянное наблюдение медиков.

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После третьего взрыва следствие выяснило, что все жертвы связаны со швейцарским производителем люксовых часов Patek Philippe. Мужчина, который получил ранения, а также отец пострадавшей девочки занимают посты руководителей компании. А адресатом первой бомбы был сотрудник организации. 

В январе 2025 года догадки следствия про Patek Philippe подтвердились: в почтовом ящике здания, где заседает попечительский совет компании, сотрудник нашел подозрительную посылку и позвонил в правоохранительные органы. На место приехала полиция, пожарные и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Они выявили в посылке бомбу, оцепили целый район в центре города, попросили всех сотрудников спрятаться в зданиях подальше или подвалах и обезвредили взрывчатку в мусорном баке. 

После этого выяснилось, что перед всеми взрывами у руководства компании требовали выкуп, который с каждым разом увеличился: от пяти до 24 миллионов швейцарских франков в криптовалюте. 

Фотографировал катастрофы и устроил собственную

В декабре 2024 года полиция задержала по этому делу двух братьев. Один из них провел под стражей шесть дней, а второй — почти шесть недель. Однако после январской атаки их выпустили из следственного изолятора и сняли с них подозрения. Братья потребовали компенсации в размере 130 тысяч швейцарских франков (в апреле 2025 года 1 швейцарский франк равен 1,078 евро), которые пойдут на возмещение морального ущерба, экономических потерь и на оплату услуг адвокатов. 

Международный аэропорт Женева. Фото: Nick-D / Wikimedia Commons

12 марта рядом с аэропортом Женевы швейцарская полиция задержала мужчину, который несколькими часами ранее купил билет в один конец в Дубай. Во время ареста подозреваемый стоял у криптовалютного банкомата и пытался снять наличные. СМИ подозревают, что компания Patek Philippe, вероятно, отправила ему требуемые деньги. 

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Задержанным оказался 61-летний мужчина — фотограф-документалист, чье имя следствие не раскрывает. Но, зная, что подозреваемый снимал в Чернобыле и Сирии, а также преподает кунг-фу, можно предположить, что это Гийом Брике (с 13 февраля в его соцсетях не было ни одного поста). 

Брике в марте 2022 года работал в зоне боевых действий в Украине. 6 марта в Николаевской области он был ранен осколками стекла, когда российская армия обстреляла автомобиль, в котором он находился и на котором была надпись «пресса». В результате произошедшего организация «Репортеры без границ» подала жалобу в Международный уголовный суд по делу о военном преступлении. Помимо работы фотографом в 1980-х годах он основал школу боевых искусств в Женеве. 

Через два дня после задержания подозреваемый признал, что заложил бомбы и требовал деньги с руководителей Patek Philippe. По его словам, у него не было подельников, и единственная цель, которую он преследовал, — получить деньги. Компанию Patek Philippe он выбрал из-за того, что у нее достаточно средств, чтобы удовлетворить его требования. Сама компания не ответила на запрос о комментарии изданию Аirmail. 

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По словам коллег подозреваемого и клиентов его школы, они очень удивились, когда узнали о задержании Брике, так как он никогда не вызывал подозрений. Однако в отзывах школы по кунг-фу его обвинили в том, что он выставлял двойные счета и игнорировал требования недовольных клиентов вернуть деньги, что может говорить о финансовых трудностях подозреваемого.

В середине марта судья заявил, что подозреваемый будет арестован минимум на три месяца. 

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Автор:Дарья Морозова
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

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