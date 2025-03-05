Сарик Андреасян поругался со студентами из-за «Аноры» и ненависти к Тарковскому

Российский режиссер Сарик Андреасян поругался с учениками московского киноколледжа №40 из-за авторского кино и предложил всем несогласным с его точкой зрения «идти нахер», сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Андреасян досрочно покинул аудиторию после смеха в свой адрес.

Спор между студентами и режиссером возник после вопроса про авторское кино. Одна из посетительниц встречи спросила, интересно ли Андреасяну заниматься съемками ради любви к творчеству, а не только «ради денег». В ответ он сказал, что занимающиеся созданием авторского кино рискуют «быть бедными всю жизнь» и раскритиковал фильм «Анора», Андрея Тарковского и фестивали авторского кино.

Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии Мир 14 минут чтения

Андреасян назвал авторское кино «маргинальным» и «лажей», заметив, что даже участвовавший в фестивалях фильм «Анора» создавался не для «благотворительности». Студентка отметила, что в киноиндустрии можно работать не только для зарабатывания денег и привела в пример советского режиссера Андрея Тарковского. В ответ Андреасян перешел к оскорблениям.

Творчество Тарковского он назвал «ужасным» и «плохим», заявил о ненависти к авторскому кино, назвав его «деградирующим» и отставшим на 60 лет от современных реалий. Посетителей встречи он назвал «маленькими детишками». Всем же желающим снимать авторское кино он «предсказал» будущее «нищих, конченых, блюющих кинематографистов». Задавшей вопрос он предложил снимать фестивальное кино и получить за него премию «Оскар», но тут же заявил, что «она этого не сделает».

Итоги премии «Оскар-2025» Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды Мир 8 минут чтения

После этого Андреасян покинул аудиторию под смех и аплодисменты посетителей. Исполняющий обязанности директора колледжа Даниил Саксонов подтвердил наличие «небольшого инцидента», но заявил, что по его итогам был «проведен диалог с учащимися».

Ранее Сарик Андреасян назвал себя лучшим российским режиссером, а лучшей актрисой — свою жену Елизавету Моряк. Средний рейтинг его фильмов и сериалов на портале «Кинопоиск» составляет 5,9 балла из 10.