Маск предлагал миллионы долларов матери своего ребенка за молчание о нем

Миллиардер Илон Маск просил мать одного из своих детей блогершу Эшли Сент-Клер сохранить его рождение в тайне. За это он предлагал женщине 15 миллионов долларов в качестве единовременной выплаты и еще по 100 тысяч долларов в месяц на содержание ребенка. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, сына Маска и Сент-Клер зовут Ромул, а отцовство Маска подтверждено проведенным ДНК-тестом. Тем не менее имя миллиардера не вписано в свидетельство о рождении ребенка. Сам Маск прямо не комментировал публикацию в WSJ, однако поделился постом в принадлежащей ему соцсети X. «TMZ >> WSJ», — говорилось в нем. Таким образом миллиардер, вероятно, намекнул, что данные известного таблоида TMZ, пишущего о жизни звезд, заслуживают большего доверия, чем материалы The Wall Street Journal.

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Издание пишет, что сохранить рождение Ромула в тайне Маск захотел из-за того, что он, по его собственным словам, «второй кандидат на убийство после Трампа». «Выживают только параноики», — написал он Сент-Клер в текстовых сообщениях, с которыми ознакомилось WSJ.

Тем не менее Сент-Клер отклонила предложение миллиардера и отказалась от денег. Она пояснила, что сохранение отцовства Маска в тайне заставит ее ребенка чувствовать себя неполноценным и «незаконнорожденным». Она также отметила, что предложенное Маском соглашение не предполагает получение ее сыном трастового фонда в том случае, если миллиардер заболеет или умрет.

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Сама Сент-Клер впервые сообщила, что родила сына от Маска в феврале. Позже она рассказала WSJ, что миллиардер убежден, что человечество находится на грани вымирания, а сам он считает своей задачей заселить мир людьми с высокими интеллектом.