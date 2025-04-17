СМИ: Евросоюз продолжит закупать российский газ для давления на США

Европейские чиновники отказались от идеи включать в новые пакеты санкций запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сопротивления некоторых стран-членов Евросоюза и отсутствия договоренностей о поставках газа из альтернативных источников. Также ЕС хочет использовать торговлю с Россией для усиления своей позиции на переговорах с США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Европейского Союза.

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По данным Reuters, Еврокомиссия планирует в начале мая представить дорожную карту, которая позволит Европе к 2027 году избавиться от зависимости от российских энергоносителей. А очередной пакет санкций европейские чиновники планируют предложить к июню. По словам источников, работа над ним продвигается медленно. Последний, 16-й пакет, ЕС ввел в январе.

Один из европейских чиновников объяснил изданию, что санкции против российского СПГ ослабят позицию Евросоюза на переговорах с США. Дональд Трамп несколько раз заявлял, что хочет экспортировать в ЕС больше американского газа. В 2024 году США заняли по поставкам газа в Европу третье место с долей 16,7 процента после Норвегии (33,6%) и России (18,8%). В этой статистике учитывался и сжиженный, и трубопроводный газ.

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Газета The Guardian со ссылкой на подсчеты компании Rystad Energy сообщила, что по поставкам СПГ в Европе Россия заняла в 2024 году второе место. На третьем месте оказался Катар, на первом — США. Издание отметило, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия сократила экспорт трубопроводного газа в Европу, нарастив при этом экспорт СПГ.

В апреле Reuters сообщил, что крупные европейские компании после прихода к власти в США Трампа впервые с начала войны в Украине задумались о возобновлении сотрудничества с «Газпромом».