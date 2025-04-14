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Мир

Европа задумалась о возобновлении сотрудничества с «Газпромом»

2 минуты чтения 14:28

Спустя три года после начала полномасштабной войны в Украине европейские компании начали говорить о том, что они могли бы вернуться к импорту российского газа, в том числе к поставкам «Газпрома». Reuters отмечает, что такая идея была «немыслимой» еще год назад.

Агентство пишет, что в 2022 и 2023 годах Европа восполняла дефицит российского газа поставками из США. Однако теперь из-за изменений во внешней политике США с приходом Дональда Трампа европейские компании опасаются, что энергетическая зависимость от страны делает ЕС более уязвимым.

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По данным Reuters, возвращение к российскому газу потребует от ЕС серьезных политических изменений с учетом того, что европейские страны взяли на себя обязательство прекратить импорт российских энергоносителей к 2027 году. При этом переговоры с одним из крупнейших экспортеров СПГ Катаром зашли в тупик, а внедрение возобновляемых источников энергии идет не настолько быстро, чтобы ЕС чувствовал себя в безопасности.

«Если в Украине наступит разумный мир, мы могли бы вернуться к объемам поставок в 60 миллиардов кубометров, может быть, 70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ», — заявил Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, которая ранее была одним из крупнейших покупателей газа «Газпрома». По словам Олло, Россия могла бы поставлять 20–25% необходимого для Европы газа, что ниже довоенных показателей в 40%.

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Также ​​Патрик Пуянне, глава французской нефтяной компании TotalEnergies, которая занималась продажами газа «Новатэка», добавил, что Европе не стоит полагаться только на США. «Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из России, как это было до войны… но я бы сделал ставку на 70 миллиардов кубометров», — заявил Пуянне.

Кроме того, в Германии Кристоф Гюнтер, управляющий директор компании InfraLeuna, которая управляет крупнейшим химическим кластером страны парком Лойна, утверждает, что Германия находится «в тяжелом кризисе». По его словам, немецкая химическая промышленность сокращает рабочие места уже больше года, а возобновление поставок газа по «Северному потоку» привело бы «к большему снижению цен, чем любые текущие программы субсидий». При этом Гюнтер добавил, что многие его коллеги согласны с необходимостью вернуть импорт российского газа, но эта тема табуирована.

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