Несовершеннолетнюю девушку обманом вывезли в Турцию и заставили заниматься секс-работой

Несовершеннолетнюю гражданку Узбекистана, чье имя не называется, без согласия ее опекунов обманом вывели в Стамбул и отправили в сексуализированное рабство. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу генконсульства Узбекистана в Стамбуле.

По данным издания, девушка рано лишилась родителей, однако кто взял ее под опеку, не уточняется. Она поехала в Турцию якобы для поступления в местный университет. Ее знакомые посоветовали связаться с неким мужчиной, который встретил девушку по прилету в Стамбул, а затем стал оказывать на нее давление и заставил заниматься секс-работой. Мужчина угрожал передать девушку в руки местных преступных группировок, если та станет оказывать сопротивление.

Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться Мир 8 минут чтения

Через некоторое время девушка обратилась за помощью к представителям узбекской диаспоры в Турции, которые отвели ее в консульство. После рассмотрения обращения при содействии учреждения, а также Государственного комитета по делам семьи и женщин 14 апреля девушка вернулась в Узбекистан. Там ее передали под опеку государства и занялись вопросом ее возвращения в семью.

Uznews.uz отмечает, что в отношении причастных к произошедшему «организована работа по принятию соответствующих мер».

Я продаю свои нюдсы Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы Общество 10 минут чтения

Ранее в казахстанском городе Кызылорда девятерых фигурантов дела о содержании школьницы в сексуализированном рабстве, в том числе четверых несовершеннолетних, приговорили к тюремным срокам от четырех лет и восьми месяцев до семи с половиной лет. До этого приговоры также были вынесены сотрудницам двух саун, одна из которых предлагала секс-услуги школьницы, зная, что ей нет 18 лет.