Подростков приговорили к тюремным срокам за удержание школьницы в сексуализированном рабстве

Суд в Кызылорде вынес приговоры фигурантам дела об удержании в сексуализированном рабстве на протяжнии полугода 16-летней казахстанской школьницы. Девять человек были признаны виновными в вовлечении в проституцию и вымогательстве. Их приговорили к тюремным срокам от четырех лет и восьми месяцев до семи с половиной лет, передает «Радио Аззатык».

Среди осужденных есть четверо несовершеннолетних. Из-за этого процесс проходил в закрытом режиме, пишет издание. Трое из них получили шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Вину подсудимых суд счел доказанной на основе показаний самой школьницы, а также вещественных доказательств, видеозаписей, переписки в WhatsApp, выписок из банка и результатов экспертиз.

Грязное место Школьница рассказала, что ее полгода держали в секс-рабстве одноклассники. За это время ей воспользовались больше 200 мужчин Криминал 29 минут чтения

В конце декабря прошлого года были вынесены приговоры другим фигурантам дела, в том числе двум работницам саун «Калипсо» и «VIP Status». По данным следствия, администратор «Калипсо» предлагала посетителям секс-услуги школьницы, зная, что она несовершеннолетняя. За это работница брала с клиентов более высокую плату. Сотрудницу сауны «VIP Status» ранее уже судили по аналогичной статье, но в предыдущий раз не приговорили к реальному сроку.

Также суд вынес приговор мужчине, который уговаривал школьницу употребить мефедрон и «обманным путем зазывал потерпевшую в гостиницу».

«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?» Главред «Медиазоны» о деньгах, хейте в соцсетях и о том, как он будет жить без зарплаты Общество 8 минут чтения

Как рассказал «Холоду» знакомый школьницы, она занималась проституцией из-за давления одноклассников, но боялась рассказать об этом семье и попросить помощи. Школьница показала своему знакомому переписку, в которой подростки угрожали сбрить ей волосы на голове и вымогали деньги. Мужчина рассказал о случившемся отцу школьницы.

Когда о произошедшем узнали ее родители, они обратились в полицию. По словам адвоката школьницы, за полгода ее «клиентами» могли стать около 200 мужчин. Их личности установили полицейские, однако, как отметил адвокат, их не привлекли к ответственности. Против этого выступил и отец школьницы, побоявшись, что дело окажется слишком масштабным.