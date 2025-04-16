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Мир

Теннисистка извинилась за просьбу к сопернице воспользоваться дезодорантом

2 минуты чтения 18:46 | Обновлено: 18:49

Британская теннисистка Хэрриет Дарт, 110-я ракетка мира, извинилась перед своей соперницей в 1/16 Открытого чемпионата Руана Лоис Буассон из Франции за то, что во время матча она обратилась к судье и попросила, чтобы Буассон воспользовалась дезодорантом, поскольку она «очень плохо пахнет». Об этом сообщает The Guardian.

Дарт обратилась к арбитру во время смены сторон корта. Ее комментарий уловил микрофон судьи на вышке, после чего спортсменку раскритиковали в соцсетях. «Я хочу извиниться за то, что я сказала сегодня на корте, это был комментарий, сделанный сгоряча, о котором я искренне сожалею…Я беру на себя всю ответственность. Я очень уважаю Лоис и то, как она сегодня выступала. Я извлеку из этого урок и буду двигаться вперед», — написала Дарт в своем инстаграме.

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Позже Буассон отреагировала на слова Дарт и опубликовала на своей странице ироничную сторис: на фотографии теннисистки на корте вместо мяча в ее руке было изображение дезодоранта Dove. «По-видимому, нужна коллаборация», — подписала отредактированное фото Буассон.

Хэрриет Дарт проиграла матч со счетом 6-0, 6-3, не сумев реализовать ни одного из своих шести брейк-пойнтов во втором сете и проиграв первый сет за 28 минут. Буассон же впервые в этом сезоне выступила в турнире WTA после травмы и стала пониматься с 303 места в рейтинге.

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