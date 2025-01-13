Российская теннисистка выгнала мать с кубкового матча

Вторая ракетка России 20-летняя Диана Шнайдер рассказала, что попросила свою мать уйти во время матча первого круга Australian Open, чтобы «поберечь ее нервы» и не нервничать самой, пишет издание Sport.ru.

«Я выгнала маму. Ей очень тяжело. Возможно, маме даже тяжелее, чем мне. Мне передается ее напряжение, и поэтому я тоже сильнее нервничаю. Поэтому я ее и выгнала. Пусть побережет нервы», — сказала Шнайдер в интервью после матча, который выиграла.

Шнайдер победила 56 ракетку мира Элизабетту Кочаретто из Италии со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Таким образом она вышла во второй круг Australian Open-2025.

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Российская теннисистка занимает 13 место в рейтинге WTA. Она вторая россиянка в этом списке после Дарьи Касаткиной, которая находится на 10 строчке.

В следующем матче Шнайдер встретиться с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович, которая находится на 114 строчке в рейтинге WTA.

Первой ракеткой мира и действующей чемпионкой Australian Open является представительница Беларуси Арина Соболенко. В матче за этот титул она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Генеральный директор Australian Open Крейг Тайли назвал теннисисток, которые могут составить Соболенко конкуренцию в этом году. «Кори Гауфф, думаю, справится с этой задачей. Она сейчас играет в лучший теннис. К счастью, она и Арина Соболенко на пути к тому, чтобы играть в одном турнире. Соболенко выиграла в Брисбене, она здесь очень хорошо играет, но Кори поднялась на ступеньку выше», — сказал он.