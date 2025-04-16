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Мир

СМИ: война в Украине приносит Северной Корее миллиарды долларов

2 минуты чтения 13:24

По последним оценкам, участие Северной Кореи в войне в Украине принесло стране более 20 миллиардов долларов. Также это помогает властям приобретать высокоточное оружие, сообщает Newsweek.

Издание ссылается на доклад ​​Южнокорейского аналитического центра Института оборонного анализа (KIDA), в котором сказано, что большая часть выгоды Северная Корея получила за счет поставок оружия российской армии. Так, с августа 2023 года по март этого года КНДР отправила в Россию более 15 тысяч контейнеров с боеприпасами. Еще один источник прибыли — отправка своих солдат в зону боевых действий и техническая поддержка России.

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При этом отмечается, что из 11 тысяч северокорейских солдат погибли четыре тысячи. Они воевали преимущественно в Курской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Северной Кореи. Они рассказали, что в качестве мотивации для участия в войне им заявили, что на стороне Украины якобы воюют южнокорейские военные.

«Российско-северокорейское военное сотрудничество повышает вероятность вмешательства России на Корейском полуострове в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — говорится в докладе. Его авторы отметили, что Северная Корея получает «натуральную и техническую помощь» от России, что позволяет укрепить военный потенциал страны.

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До этого стало известно, что Северная Корея воспринимает войну как полигон для испытаний своего оружия. Как писал Reuters, точность поставляемых России северокорейских ракет значительно увеличилась. Вероятно, это произошло из-за того, что КНДР модернизирует свое оружие после его запусков в зоне боевых действий в Украине.

В KIDA подчеркнули, что войну в Украине нужно немедленно завершить. Также авторы доклада считают, что необходимо заблокировать военное сотрудничество России и Северной Кореи.

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