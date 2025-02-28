СМИ: северокорейским солдатам в Украине обещали бои с южнокорейскими

Журналисты The Wall Street Journal поговорили с северокорейскими солдатами, которые попали в украинский плен. 21-летний стрелок Пэк и 26-летний снайпер Ри, служащие в разведке КНДР, единственные, согласно утверждению украинских властей, военные из Северной Кореи, которых служащие ВСУ захватили живыми.

Снайпер Ри сообщил, что командиры КНДР мотивировали солдат воевать, говоря, что на стороне Украины сражается южнокорейская армия. В Курске ему также объяснили, что он должен помочь России освободить территорию от оккупационных украинских войск.

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«Я думал, что иностранцы будут сильно отличаться от нас, северокорейцев. Может быть, будут странными. Увидев их здесь, я понял, что между ними и нами нет никакой разницы. Они все хорошие люди», — цитирует пехотинца Пэка WSJ.

21-летний Пэк рассказал, что проходит обязательную для всех мужчин 10-летнюю военную службу. В 17 лет его призвали в спецподразделение Генерального разведывательного бюро, за все годы службы он ни разу не смог увидеться с родителями.

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Пэк заявил, что не получал никаких денег за участие в войне. The Guardian со ссылкой на источники ранее писала, что Северная Корея потратит на поддержание режима Ким Чен Ына большую часть средств, которые Россия выплатит солдатам. По данным разведки Южной Кореи, каждому военному российские власти выплачивают по 2000 долларов в месяц.

Оба военных признали в разговоре с WSJ, что им может быть опасно возвращаться в КНДР. Южная Корея, которая считает всех северокорейцев своими гражданами, готова принять пленных. Один из них сообщил журналистам, что рассматривает такую возможность. По данным WSJ, Киев и Сеул уже ведут переговоры по этому вопросу.