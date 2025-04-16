Россияне чаще других иностранцев покупали недвижимость в Турции

В марте этого года россияне приобрели в Турции 275 квартир и жилых домов, тем самым возглавив рейтинг по покупке недвижимости иностранцами в 36-й раз. Об этом сообщает Турецкий статистический институт (TurkStat).

Второе и третье место в рейтинге, согласно отчету, заняли граждане Ирана и Украины, купив 153 и 124 жилых объекта соответственно. Далее в списке идут граждане Германии, Ирака, Азербайджана и Казахстана. Отмечается, что по сравнению с мартом прошлого года продажи недвижимости иностранцам упали на 11,5%, а по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 19,5%.

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Всего в прошлом месяце иностранцы приобрели в Турции 1574 жилых объекта — это 1,4% от общего числа продаж квартир и домов. Чаще всего граждане других стран покупали дома в Стамбуле (635), Анталье (496) и Мерсине (141).

РБК отмечает, что россияне лидируют среди иностранцев в вопросе покупки жилья в Турции с апреля 2022 года. При этом в 2024 году граждане России приобрели на 53,9% домов меньше, чем годом ранее, и на 70,1% меньше, нежели в рекордном 2022 году.

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Эксперты связали уменьшение числа сделок с нестабильным положением в турецкой экономике, инфляцией и обесцениванием национальной валюты страны. Также эксперты указали на то, что после начала войны в Украине россияне рассчитывали на получение ВНЖ и смену места жительства, тогда как к 2024 году многие из них уже реализовали свои планы.

Кроме того, граждане России столкнулись со сложностями перевода денег за границу, а колебание курса рубля сделал переезд в Турцию не таким привлекательным, как в предыдущие годы.

В конце марта стало известно, что в первом квартале этого года россияне чаще всего покупали жилье в Таиланде. Турция заняла лишь третье место, уступив ОАЭ. В топ-10 стран также вошли Испания, Кипр, Индонезия, Франция, Греция, США и Черногория.