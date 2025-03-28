Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья

Список стран, в которых россияне чаще всего покупают жилье, возглавил Таиланд. В первую тройку лидеров по итогам января — марта этого года также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Турция, сообщил РБК со ссылкой на исследование международной брокерской компании Tranio.

В первую десятку вернулись США, которые последний раз были в топе до 2022 года, отметил РБК.

Таиланд возглавляет рейтинг седьмой квартал подряд, в первые три месяца 2025 года на страну пришлась примерно треть всего спроса на зарубежное жилье, 31,2%. Это максимум за последние пять лет, сообщили аналитики Tranio. В 2021 году и начале 2022 года на эту страну приходилось всего 5% заявок, сообщили аналитики компании.

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Доля Таиланда начала расти после полномасштабного вторжения России в Украину. В первом квартале 2025 года доля увеличилась на 41% по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщили в Tranio. Самый высокий спрос из локаций в этой стране отмечен в столице, Бангкоке. Здесь число сделок за год выросло в пять раз. Вторая востребованная локация — город Паттайя, где рост числа запросов к риелторам компании составил 48%.

На ОАЭ сейчас приходится каждый десятый запрос, 10,7%, рассказали в Tranio. Спрос на города Эмиратов упал за год на 6%.

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В Турции найти и купить жилье захотели 7,6% обратившихся к риелторам, спрос сократился за год на 10%. Однако россияне в феврале 35-й раз подряд были самыми частыми иностранными покупателями турецкой жилой недвижимости, сообщили в Tranio. В первый раз россияне стали лидерами по числу покупок в апреле 2022 года.

В первую десятку рейтинга Tranio также вошли Испания, Кипр, Индонезия, Франция, Греция, США и Черногория. Соединенные Штаты последний раз входили в топ-10 в 2021 году, занимая 9,12% всего спроса россиян на иностранное жилье, пишет РБК. Сейчас доля ищущих жилье в США составляет 3,9%, тогда как год назад интерес проявляли менее двух процентов россиян-покупателей.

Самыми активными покупателями иностранной недвижимости оказались в начале этого года жители Красноярского края (9,5% обратившихся), Краснодарского края (5,2%) и Татарстана (5,2%). Tranio использовало для исследования запросы, которые поступили от граждан России на покупку недвижимости в 70 странах мира, где компания имеет представительства.



