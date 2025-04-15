В Китае обеспокоены ранней смертью ученых в области ИИ

Несколько ведущих китайских специалистов в области искусственного интеллекта умерли в относительно молодом возрасте. Большинство из были на пике карьеры и совершили открытия в области военного и медицинского ИИ, а также компьютерного зрения — технологии, которая может обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные объекты. Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание пишет, что Китай активно наращивает свои позиции в сфере искусственного интеллекта, пытаясь догнать и обогнать США, а такие компании как DeepSeek бросают вызов OpenAI, но эта гонка требует ресурсов, в том числе человеческих.

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В публикации отмечается, что в Китае растет кадровый резерв специалистов в области искусственного интеллекта и есть собственные истории успеха, однако страна уже потеряла несколько ведущих фигур в этом важнейшем секторе. Все они умерли в результате несчастных случаев или болезней, что вызвало обеспокоенность по поводу личной безопасности людей в этой отрасли.

Китайский ученый-компьютерщик Лю Шаошань заявил, что, хотя исследователи искусственного интеллекта могут получать огромные зарплаты, они также находятся под сильным давлением. «Индустрия развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая», — подчеркнул он.

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По словам Лю, пока один исследователь выдвинет идею и начнет проводить эксперименты, другой уже может опубликовать научную статью на эту же тему. При этом он отметил, что проблема кроется не только в темпах работы. «ИИ влияет на общество, и это неизвестное давление — тоже нагрузка, только моральная», — добавил ученый.

Так, в марте стало известно о смерти 47-летнего профессора Чжэцзянского университета Лю Юнфэна. Его семья тогда заявила, что ученый умер из-за «безумной» рабочей нагрузки, родные ученого утверждали, что за год Лю переработал 136 дней.